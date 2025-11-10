R o m a , 1 0 n o v ( A d n k r o n o s ) - " I l s i l e n z i o d e l m i n i s t r o d e l l a s a l u t e S c h i l l a c i è g r a v e . È g r a v e p e r c h é s t i a m o p a r l a n d o d i s a l u t e p u b b l i c a e d è g r a v e p e r c h é l ’ e d u c a z i o n e s e s s u a l e è u n a m i s u r a d i p r e v e n z i o n e s a n i t a r i a e s o c i a l e . I l m i n i s t e r o d i S c h i l l a c i p r o m u o v e d a a n n i p r o g e t t i d i e d u c a z i o n e s e s s u a l e e a f f e t t i v a i n s c u o l e d i o g n i o r d i n e e g r a d o , a n c h e n e l l e r e g i o n i g u i d a t e d a l l e L e g a c o m e i l V e n e t o " . L o h a d e t t o E l i s a b e t t a P i c c o l o t t i , d i A v s , i n t e r v e n e n d o a l l a C a m e r a n e l c o r s o d e l l a d i s c u s s i o n e g e n e r a l e d e l d i s e g n o d i l e g g e i n m a t e r i a d i c o n s e n s o i n f o r m a t o i n a m b i t o s c o l a s t i c o . " S t a t e v i e t a n d o u n a c o s a c h e l a r e g i o n e V e n e t o f a d a a n n i s e g u e n d o l e l i n e e d e l l ' O r g a n i z z a z i o n e M o n d i a l e d e l l a S a n i t à . P r o g e t t i a m a c c h i a d i l e o p a r d o c h e a n d r e b b e r o i n c e n t i v a t i e c h e i n v e c e v e n g o n o c a n c e l l a t i c o n u n t r a t t o d i p e n n a . Q u e s t o D D L e s c l u d e e l e m e n t a r i e m e d i e , f a s c e d i e t à i n c u i c i s o n o r a g a z z i e r a g a z z e p i ù b i s o g n o s i d i p r o t e g g e r s i . V o r r e i s a p e r e c o s a n e p e n s a S c h i l l a c i " , h a a g g i u n t o .