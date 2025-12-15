R o m a , 1 5 d i c ( A d n k r o n o s ) - " A b b i a m o r a g g i u n t o 5 5 m i l a f i r m e p e r r i d u r r e i l n u m e r o d i a l u n n i p e r c l a s s e i n m e n o d i t r e m e s i ! I n m e n o d e l l a m e t à d e l t e m p o c h e a v e v a m o a d i s p o s i z i o n e a b b i a m o r a g g i u n t o l ’ o b i e t t i v o p e r p r e s e n t a r e l a p r o p o s t a d i l e g g e " . L o s c r i v e s u I n s t a g r a m E l i s a b e t t a P i c c o l o t t i d i A v s . " U n t r a g u a r d o s t r a o r d i n a r i o , r e s o p o s s i b i l e d a l l ’ i m p e g n o d i t a n t i a t t i v i s t i , d a l l a g r a n d e m o b i l i t a z i o n e d i c h i l a v o r a e s t u d i a a s c u o l a e d e l l e l o r o f a m i g l i e , m a a n c h e d a l p a s s a p a r o l a d i t a n t e p e r s o n e c h e h a n n o i n c o n t r a t o l a n o s t r a p r o p o s t a s u i s o c i a l - p r o s e g u e l a d e p u t a t a r o s s o v e r d e , d e l l a c o m m i s s i o n e c u l t u r a a l l a C a m e r a - . N o n h a n n o a v u t o d u b b i : u n a l e g g e c h e i m p o n g a u n m a s s i m o d i v e n t i a l u n n i p e r c l a s s e è u n a p r o p o s t a d i g i u s t i z i a e b u o n s e n s o , c h e p u ò g a r a n t i r e a i b a m b i n i e a l l e b a m b i n e , a i r a g a z z i e a l l e r a g a z z e u n ’ i s t r u z i o n e d i q u a l i t à " . " N o n c i f e r m i a m o q u i . V o g l i a m o c o n t i n u a r e a f a r c o n o s c e r e q u e s t a p r o p o s t a n e l P a e s e , i n n a n z i t u t t o a c h i v i v e o g n i g i o r n o l e n o s t r e s c u o l e , c o s ì d a s o m m e r g e r e l a d e s t r a a l g o v e r n o c o n u n ’ o n d a t a d i v o l o n t à p o p o l a r e . C i f a r e m o p o r t a t o r i d i q u e s t ’ o n d a t a i n P a r l a m e n t o . N o n p o t r a n n o i g n o r a r c i . I n t a n t o c o n t i n u i a m o a f i r m a r e e f a r f i r m a r e , o n l i n e e a i b a n c h e t t i i n t u t t a I t a l i a , - c o n c l u d e P i c c o l o t t i - p e r r i d u r r e i l n u m e r o d i a l u n n i p e r c l a s s e " .