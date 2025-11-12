R o m a , 1 2 n o v ( A d n k r o n o s ) - I g r u p p i d i o p p o s i z i o n e a l l a C a m e r a h a n n o r i n n o v a t o , i n a p e r t u r a d e l l a s e d u t a s u l l ' e s a m e d e l D d l s u l c o n s e n s o i n f o r m a t o , l a r i c h i e s t a d e l l a c o n v o c a z i o n e d i u n a C o n f e r e n z a d e i c a p i g r u p p o d o p o l ' i n t e r v e n t o d e l m i n i s t r o V a l d i t a r a i n a u l a d i s t a m a t t i n a . " N o n c i s o n o l e c o n d i z i o n i p e r l ' e s a m e d i u n p r o v v e d i m e n t o c o s ì d e l i c a t o " , h a s p i e g a t o S i m o n a B o n a f è ( P d ) a n t i c i p a n d o : " N o i a n d r e m o a v a n t i a s t i g m a t i z z a r e l ' a t t e g g i a m e n t o i r r i s p e t t o s o d e l m i n i s t r o c o n o g n i p o s s i b i l i t à c h e a v r e m o " . A l l a r i c h i e s t a a v a n z a t a p e r p r i m o d a l P d s i s o n o a s s o c i a t i G i u l i a P a s t o r e l l a d i A z i o n e ( " l a C a p i g r u p p o d o v r e b b e r i f l e t t e r e s e r i m a n d a r e i l p r o v v e d i m e n t o i n c o m m i s s i o n e ) , A n n a L a u r a O r r i c o d e l M 5 s , M a r i a E l e n a B o s c h i d i I v , L u a n a Z a n e l l a d i A v s , R i c c a r d o M a g i d i + E u r o p a .