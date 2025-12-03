R o m a , 3 d i c . ( A d n k r o n o s ) - V i a l i b e r a d e l l a C a m e r a c o n 1 5 1 v o t i a f a v o r e , 1 1 3 c o n t r a r i e u n a s t e n u t o a l d i s e g n o d i l e g g e p r e s e n t a t o d a l G o v e r n o s u l c o n s e n s o i n f o r m a t o i n a m b i t o s c o l a s t i c o , i n b a s e a l q u a l e l e i s t i t u z i o n i s c o l a s t i c h e s o n o t e n u t e a r i c h i e d e r e i l c o n s e n s o i n f o r m a t o p r e v e n t i v o d e i g e n i t o r i o d e g l i s t u d e n t i , s e m a g g i o r e n n i , p e r l a p a r t e c i p a z i o n e a e v e n t u a l i a t t i v i t à c h e r i g u a r d i n o t e m i a t t i n e n t i a l l ' a m b i t o d e l l a s e s s u a l i t à , m e t t e n d o a d i s p o s i z i o n e p e r l a n e c e s s a r i a v i s i o n e i l m a t e r i a l e d i d a t t i c o c h e s i i n t e n d e u t i l i z z a r e p e r q u e s t e a t t i v i t à . Q u e s t ' u l t i m e s o n o i n o g n i c a s o e s c l u s e p e r l a s c u o l a d e l l ' i n f a n z i a e l a s c u o l a p r i m a r i a . I l t e s t o p a s s a o r a a l l ' e s a m e d e l S e n a t o .