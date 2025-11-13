R o m a , 1 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " C o n t r a r i a m e n t e a q u e l l o c h e l e g g i a m o i n q u a l c h e b l o g , l a l e g a h a u n a v i s i o n e c h i a r i s s i m a s u l l a q u e s t i o n e e d u c a t i v a e f o r m a t i v a d e i g i o v a n i c h e i n p r i m i s d e v e e s s e r e a f f i d a t a a l l a f a m i g l i a , i n s i n e r g i a c o n l e i s t i t u z i o n i s c o l a s t i c h e a l l e q u a l i a f f i d i a m o l a m a s s i m a f i d u c i a e l a c o r r e s p o n s a b i l i t à e d u c a t i v a . G r a z i e a l n o s t r o l a v o r o i n P a r l a m e n t o e a l G o v e r n o , a b b i a m o p o t e n z i a t o d i v e r s i s t r u m e n t i , p e n s o a l l o s p o r t o a l l e a t t i v i t à t e a t r a l i , d i p e r s é u t i l i e a d e g u a t i a p r o m u o v e r e l a c o n o s c e n z a d e l l a p e r s o n a l i t à d i o g n i s i n g o l o s t u d e n t e , i n a g g i u n t a a q u a n t o p r e v i s t o d a l l e l i n e e g u i d a n a z i o n a l i a d i s p o s i z i o n e d i t u t t i " . C o s ì l a d e p u t a t a d e l l a L e g a e c o m p o n e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e C u l t u r a , S c i e n z a e I s t r u z i o n e G i o v a n n a M i e l e . " F a l s o d i r e c h e v o g l i a m o v i e t a r e a t t i v i t à d i e d u c a z i o n e a f f e t t i v a , p e r c h é c o m e g i à d i m o s t r a t o d a l m i n i s t e r o i l 9 0 % d e g l i i s t i t u t i h a n n o p r e v i s t o e a v v i a t o m o m e n t i d i a p p r o f o n d i m e n t o e c o n f r o n t o s u q u e s t o . S i a m o d i f r o n t e a d u n a c r i s i v a l o r i a l e c h e r i c h i e d o n o u n s e n s o d i r e s p o n s a b i l i t à d a p a r t e d e g l i a d u l t i a f f i n c h é p o s s a n o r i a c q u i s i r e i l r u o l o d i g e n i t o r e . S o l o a t t r a v e r s o u n l a v o r o i n s i n e r g i a , f a m i g l i a e s c u o l a , r i u s c i r e m o a r a g g i u n g e r e g l i o b i e t t i v i c h e a u s p i c h i a m o a i f i n i d i u n p r o c e s s o e d u c a t i v o i n g r a d o d i f o r m a r e c o s c i e n z e e s p i r i t o c r i t i c o " , c o n c l u d e .