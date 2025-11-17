R o m a , 1 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ N o n s i p u ò r e s t a r e i n s i l e n z i o d a v a n t i a l l ’ e n n e s i m o a t t a c c o d e l l a s i n i s t r a , p e r l ’ e n n e s i m a v o l t a d e l M 5 s , c o n t r o i l m i n i s t r o V a l d i t a r a c o n u n c o m u n i c a t o c h e a d d i r i t t u r a t i r a i n b a l l o i l s u o s o c i a l m e d i a m a n a g e r . A s s i s t i a m o o g n i g i o r n o a u n ’ e s c a l a t i o n d i a g g r e s s i v i t à , a c c u s e s t r u m e n t a l i e t o n i s e m p r e p i ù v i o l e n t i , c o m e i g r a v i s s i m i f a t t i d i B a r i . I n v e c e d i c o n t r i b u i r e a u n c o n f r o n t o s e r i o s u i t e m i d e l l a s c u o l a , c ’ è c h i p r e f e r i s c e a l i m e n t a r e t e n s i o n i e s c o n t r i i d e o l o g i c i . Q u e s t o c l i m a a v v e l e n a i l d i b a t t i t o p u b b l i c o e n o n f a i l b e n e d i s t u d e n t i , f a m i g l i e e i n s e g n a n t i . È o r a d i d i r e b a s t a : v e r g o g n a ! ” . C o s ì l a d e p u t a t a d e l l a L e g a G i o v a n n a M i e l e , c o m p o n e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e S c i e n z a , C u l t u r a e I s t r u z i o n e .