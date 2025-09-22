N a p o l i , 2 2 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " L a s c u o l a d e v e e s s e r e i l l u o g o i n c u i o g n i f o r m a d i v i o l e n z a v i e n e b a n d i t a . G l i i n s e g n a n t i f a n n o m o l t o , t a l v o l t a i n c o n d i z i o n i d i f f i c i l i , p e r c a p i r e e s o t t r a r r e i r a g a z z i d a g o r g h i p e r i c o l o s i . G l i i n s e g n a n t i e i d i r i g e n t i s c o l a s t i c i d e v o n o e s s e r n e c o n s a p e v o l i m a n o n v a n n o l a s c i a t i s o l i d a l l e i s t i t u z i o n i e d a l l a s o c i e t à . T a l v o l t a l a v i o l e n z a s i m a n i f e s t a i n m o d a l i t à m e n o e v i d e n t i . M e n o e v i d e n t i a l m e n o a g l i o c c h i d e g l i a d u l t i , n o n a q u e l l i d e i r a g a z z i . È l a v i o l e n z a g r a t u i t a d e l l a p r e p o t e n z a , d e l b u l l i s m o , c h e d e n i g r a , e m a r g i n a , s o v e n t e a g g r e d i s c e . I s o c i a l s o n o a d o p e r a t i s p e s s o c o m e a r m i c h e c o l p i s c o n o i n p r o f o n d i t à . I l b u l l i s m o , l a s o p r a f f a z i o n e , v a n n o c o n t r a s t a t i c o n t e n a c i a : t a n t i g i o v a n i s a n n o c h e i l s o p r u s o n o n è p r o v a d i f o r z a , m a d i v i g l i a c c h e r i a " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , n e l s u o i n t e r v e n t o a l l ' I s t i t u t o c o m p r e n s i v o ' G i o a c c h i n o R o s s i n i ' , u l t i m a t a p p a d e l l ' i n a u g u r a z i o n e d e l l ' a n n o s c o l a s t i c o a N a p o l i .