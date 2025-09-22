N a p o l i 2 2 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " L a n o s t r a C o s t i t u z i o n e s t a b i l i s c e a l l ’ a r t i c o l o 3 4 c h e ' l a s c u o l a è a p e r t a a t u t t i ' . È l ’ i d e a s t e s s a d i d e m o c r a z i a a i l l u m i n a r e q u e s t o p r i n c i p i o . È l ’ a f f e r m a z i o n e d i u n d i r i t t o . A p e r t u r a v u o l d i r e t e n a c i a n e l l o s v o l g i m e n t o d e l p r o p r i o c o m p i t o , s u c c e s s o n e l l ’ o p e r a d i i n t e g r a r e i n m o d o e f f i c a c e t u t t i . T u t t i ! O g g i , c o n i l m i n i s t r o , a b b i a m o v i s i t a t o c l a s s i d i s c u o l e i n l u o g h i n o n c o n v e n z i o n a l i : s o n o s t a t i c o i n v o l t i i n q u e s t o e v e n t o u n i s t i t u t o d i p e n a p e r m i n o r i e u n o s p e d a l e . S c o n f i g g e n d o o g n i a b b a n d o n o , o c c o r r e l ’ i m p e g n o a f f i n c h é s c u o l a s i a d a v v e r o o v u n q u e " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , n e l s u o i n t e r v e n t o a l l ' I s t i t u t o c o m p r e n s i v o ' G i o a c c h i n o R o s s i n i ' , u l t i m a t a p p a d e l l ' i n a u g u r a z i o n e d e l l ' a n n o s c o l a s t i c o a N a p o l i .