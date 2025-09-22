Napoli 22 set. (Adnkronos) - "La nostra Costituzione stabilisce allarticolo 34 che 'la scuola è aperta a tutti'. È lidea stessa di democrazia a illuminare questo principio. È laffermazione di un diritto. Apertura vuol dire tenacia nello svolgimento del proprio compito, successo nellopera di integrare in modo efficace tutti. Tutti! Oggi, con il ministro, abbiamo visitato classi di scuole in luoghi non convenzionali: sono stati coinvolti in questo evento un istituto di pena per minori e un ospedale. Sconfiggendo ogni abbandono, occorre limpegno affinché scuola sia davvero ovunque". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento all'Istituto comprensivo 'Gioacchino Rossini', ultima tappa dell'inaugurazione dell'anno scolastico a Napoli.