N a p o l i , 2 2 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " I l r i t m o c o s ì v e l o c e d e l l e t r a s f o r m a z i o n i c h e a t t r a v e r s i a m o r i c h i e d e s e m p r e p i ù s g u a r d o a p e r t o , d i s p o s i z i o n e a l c a m b i a m e n t o . L ' i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a c i c o n s e g n a o p p o r t u n i t à s t r a o r d i n a r i e , i m p e n s a b i l i f i n o a p o c h i a n n i o r s o n o , m a a n c h e i n c o g n i t e . D o b b i a m o i n d i v i d u a r l e , r i c o n o s c e r l e , p e r e v i t a r n e i r i s c h i " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , n e l s u o i n t e r v e n t o a l l ' I s t i t u t o c o m p r e n s i v o ' G i o a c c h i n o R o s s i n i ' , u l t i m a t a p p a d e l l ' i n a u g u r a z i o n e d e l l ' a n n o s c o l a s t i c o a N a p o l i . " I g i o v a n i c h e f r e q u e n t a n o l e s c u o l e s o n o n a t i n e l l ' e r a d e l d i g i t a l e - h a r i c o r d a t o i l C a p o d e l l o S t a t o - e s a n n o a v v a l e r s e n e c o n a p p r o c c i o n u o v o . È u n a g r a n d e s f i d a a n c h e p e r g l i i n s e g n a n t i . T a n t i r a g a z z i , n e è s t a t o u n e s e m p i o C a r l o A c u t i s , s a n n o b e n e c h e è n e c e s s a r i o u s a r e g l i s t r u m e n t i e n o n f a r s e n e u s a r e , p e r n o n d i v e n t a r n e d i p e n d e n t i " . " L ' u s o d e l l a t e c n o l o g i a d i g i t a l e n o n p u ò a v v e n i r e n e l s e g n o d e l l ' i n c o s c i e n z a d i s u o i p o s s i b i l i p o t e n z i a l i e f f e t t i c h e p o s s o n o c o n d u r r e a l l ' a p p i a t t i m e n t o , a l l a o m o l o g a z i o n e . O c c o r r e a d o p e r a r s i - h a c o n c l u s o M a t t a r e l l a - a f f i n c h è o g n i r a g a z z o , o g n i r a g a z z a , p o s s a c o s t r u i r s i u n a c a p a c i t à c r i t i c a , u n a s t r u t t u r a d e l l a c o n o s c e n z a c h e g l i c o n s e n t a d i s c e g l i e r e , d i a v e r e a u t o n o m i a , d i s e n t i r s i n o n c o p i a d i a l t r i , b e n s ì p e r s o n a , d u n q u e i r r i p e t i b i l e , i n i m i t a b i l e " .