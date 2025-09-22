N a p o l i , 2 2 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " L a s c u o l a , p e r d e f i n i z i o n e , è l u o g o d e l l ’ a p e r t u r a , d e l l ’ i n c l u s i o n e , d e l l a s c o p e r t a . È i l l u o g o d e l l ’ a p p r e n d i m e n t o d e l m e t o d o s c i e n t i f i c o e d i r i c e r c a c h e p e r m e t t e d i p r o m u o v e r e i l p r o g r e s s o . È i l l u o g o o v e s i v a l o r i z z a n o i t a l e n t i d i c i a s c u n o , n e l l a d i v e r s i t à c o n c u i s i e s p r i m o n o . È i l l u o g o i n c u i d e v e p r e v a l e r e i l r i s p e t t o d e l l a p e r s o n a l i t à d i c i a s c u n o . I n c u i d e v e r e g n a r e l a c o n s a p e v o l e z z a c h e l a d i v e r s i t à , l a p l u r a l i t à a n c h e d e l l e o p i n i o n i , s o n o u n a r i c c h e z z a d i l i b e r t à d a d i f e n d e r e . U n a l i b e r t à c o n q u i s t a t a a c a r o p r e z z o n e l n o s t r o P a e s e " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , n e l s u o i n t e r v e n t o a l l ' I s t i t u t o c o m p r e n s i v o ' G i o a c c h i n o R o s s i n i ' , u l t i m a t a p p a d e l l ' i n a u g u r a z i o n e d e l l ' a n n o s c o l a s t i c o a N a p o l i .