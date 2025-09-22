N a p o l i , 2 2 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " L a p e r s o n a , o g n i p e r s o n a , n o n p u ò r e a l i z z a r e s e s t e s s a s e c o n d a n n a t a a l l a s o l i t u d i n e i n u n a d i m e n s i o n e s o l t a n t o v i r t u a l e . A n c h e a q u e s t o r i g u a r d o s i r i a f f e r m a u n b a s i l a r e v a l o r e d e l l a s c u o l a : c o s t r u i r e u n a c o m u n i t à . I g i o v a n i h a n n o b i s o g n o d i a m i c i z i a : i n s i e m e , g u a r d a n d o s i n e g l i o c c h i , n a s c o n o i d e e , s g o r g a n o s e n t i m e n t i , s i s p e r i m e n t a l a v i t a . L ' a s s e n z a d i q u e s t i e l e m e n t i f a c r e s c e r e d i s a g i o e d e m a r g i n a z i o n e " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , n e l s u o i n t e r v e n t o a l l ' I s t i t u t o c o m p r e n s i v o ' G i o a c c h i n o R o s s i n i ' , u l t i m a t a p p a d e l l ' i n a u g u r a z i o n e d e l l ' a n n o s c o l a s t i c o a N a p o l i .