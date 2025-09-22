Napoli, 22 set. (Adnkronos) - "La persona, ogni persona, non può realizzare se stessa se condannata alla solitudine in una dimensione soltanto virtuale. Anche a questo riguardo si riafferma un basilare valore della scuola: costruire una comunità. I giovani hanno bisogno di amicizia: insieme, guardandosi negli occhi, nascono idee, sgorgano sentimenti, si sperimenta la vita. L'assenza di questi elementi fa crescere disagio ed emarginazione". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento all'Istituto comprensivo 'Gioacchino Rossini', ultima tappa dell'inaugurazione dell'anno scolastico a Napoli.
Scuola: Mattarella, 'dimensione virtuale non realizza persona, costruire comunità'
22 settembre, 2025 • 17:36