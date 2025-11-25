Lecce, 25 nov. (Adnkronos) - "Le Province, chiamate allattuazione di parti del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, stanno portando a compimento con efficacia il loro compito, riguardante soprattutto ladeguamento e la messa in sicurezza di edifici scolastici. Tema assolutamente prioritario. Unopera che non può essere interrotta". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Lecce all'Assemblea delle Province d'Italia.