L e c c e , 2 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L e P r o v i n c e , c h i a m a t e a l l ’ a t t u a z i o n e d i p a r t i d e l P i a n o n a z i o n a l e d i R i p r e s a e R e s i l i e n z a , s t a n n o p o r t a n d o a c o m p i m e n t o c o n e f f i c a c i a i l l o r o c o m p i t o , r i g u a r d a n t e s o p r a t t u t t o l ’ a d e g u a m e n t o e l a m e s s a i n s i c u r e z z a d i e d i f i c i s c o l a s t i c i . T e m a a s s o l u t a m e n t e p r i o r i t a r i o . U n ’ o p e r a c h e n o n p u ò e s s e r e i n t e r r o t t a " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n t e r v e n e n d o a L e c c e a l l ' A s s e m b l e a d e l l e P r o v i n c e d ' I t a l i a .