N a p o l i 2 2 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " È s t a t a u n i n c o n t r o b e l l i s s i m o p e r m e e q u e l l o c h e r i c e v e " p i ù e n e r g i a " s o n o i o " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n c o n t r a n d o , i n s i e m e a l m i n i s t r o d e l l ' I s t r u z i o n e , G i u s e p p e V a l d i t a r a , i g i o v a n i s t u d e n t i r i c o v e r a t i a l l ’ o s p e d a l e p e d i a t r i c o S a n t o b o n o - P a u s i l i p o n , s e c o n d a t a p p a d e l l ' i n a u g u r a z i o n e d e l l ' a n n o s c o l a s t i c o c h e s i s v o l g e a N a p o l i . " È b r a v o L i l l o ? " , h a p o i c h i e s t o a i r a g a z z i i l C a p o d e l l o S t a t o , r i f e r e n d o s i a l c o m i c o c h e h a g u i d a t o l ' i n c o n t r o . " N o n h o f a t t o a l t r o c h e a s c o l t a r e l o r o , p e r c h é m i h a n n o a r r i c c h i t o t a n t i s s i m o - h a p o i s o t t o l i n e a t o L i l l o - è s t a t o v e r a m e n t e e m o z i o n a t e , d a p a r t e d i q u e s t i r a g a z z i i m m a g i n a v o d e i m e s s a g g i l e g a t i s o l o a l l a s c u o l a e i n v e c e c r e d o c h e l o r o s e n t a n o m o l t i s s i m o t u t t o c i ò c h e c ' è d i p r o b l e m a t i c o n e l m o n d o . M i h a n n o r e g a l a t o u n a g i o r n a t a i n c r e d i b i l e " . " Q u e s t a c o n s a p e v o l e z z a c h e m a n i f e s t a t e - h a p o i a g g i u n t o M a t t a r e l l a - è d a v v e r o p r e z i o s a , p e r c h é s i g n i f i c a c h e i n f u t u r o l a g e n e r a z i o n e v o s t r a , q u a n d o c r e s c e r à , s a r à i n g r a d o d i f a r e m e g l i o d i q u e l l o c h e a b b i a m o f a t t o n o i d e l l a m i a g e n e r a z i o n e e d i q u e l l a p r e c e d e n t e " . A l C a p o d e l l o S t a t o e a l m i n i s t r o i r a g a z z i h a n n o r e l a t o l a m a g l i e t t a d e l l o ' S c u g n i z z o c l u b ' e " c o n q u e s t a m a g l i e t t a - h a a f f e r m a t o L i l l o - p o t r a n n o e n t r a r e i n q u e s t o c l u b s e n z a p e r m e s s i , b a s t a c h e i n d o s s a n o l a m a g l i e t t a p e r f a r p a r t e d i q u e s t o g r u p p o d i s t u d i o , d i i n c o n t r o c h e e s i s t e i n q u e s t o o s p e d a l e " . " É u n o n o r e f a r p a r t e d i q u e s t o g r u p p o " , h a c o n c l u s o M a t t a r e l l a .