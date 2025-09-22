N a p o l i , 2 2 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " L a s c u o l a r i g u a r d a t u t t i , c h i s e g u e u n p e r c o r s o d i r i l a n c i o , d i r e c u p e r o c o m e v o i , c o s t r u e n d o g i à q u i d e n t r o i l p r o r i o f u t u r o , p e r c h é c ' è u n a c o s a a c u i p e n s o s e m p r e : c i a s c u n a p e r s o n a , c i a s c u n o d i n o i , c h i u n q u e , è u n a p e r s o n a u n i c a a l m o n d o , n o n c e n e è a l m o n d o u n ' a l t r a u g u a l e , n e s s u n o c i a s s o m i g l i a , n è n o i a s s o m i g l i a m o a n e s s u n a l t r o . C ' è d a c o s t r u i r e l a v i t a , c o m e v o i s t a t e f a c e n d o q u i , c o n l a s c u o l a , c o n l a m u s i c a , c o n i l t e a t r o , c h e f a n n o s u p e r a r e q u a l u n q u e l i m i t e , q u a l u n q u e r e s t r i z i o n e e c o n s e n t o n o d i p r e p a r a r s i a d u n f u t u r o d i p r o t a g o n i s t a n e l l a v i t a s o c i a l e . E q u e s t o è l ' a u g u r i o c h e v i f a c c i o , s t a t e l a v o r a n d o b e n e " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , p a r l a n d o a l l ' ’ I s t i t u t o p e n a l e p e r i m i n o r e n n i d i N i s i d a , p r i m a t a p p a d e l l ' i n a u g u r a z i o n e d e l l ' a n n o s c o l a s t i c o c h e q u e s t ' a n n o s i s v o l g e a N a p o l i , p r e s e n t e J o v a n o t t i , c h e a l C a p o d e l l o S t a t o h a m o s t r a t o a l c u n e a t t i v i t à s v o l t e c o n i r a g a z z i e i n p a r t i c o l a r e u n b r a n o c o m p o s t o c o n l o r o . " A n c h e q u e l p e z z o d i r a p c h e a b b i a m o a s c o l t a t o p o c ' a n z i - h a s o t t o l i n e a t o M a t t a r e l l a - q u e s t a f u s i o n e s t r a o r d i n a r i a t r a m u s i c a e p a r o l e è i l s e g n o d i u n a c a p a c i t à c r e a t i v a d i g r a n d i s s i m o p r e g i o . R a g a z z i , o g n u n o d i n o i h a u n p r o g r a m m a d i v i t a d a s v i l u p p a r e e d u n p r o g r a m m a c h e n e s s u n a l t r o p u ò f a r e , p e r c h é , r i p e t o , n e s s u n o è u g u a l e a c i a s c u n o d i n o i . A u g u r i p e r i l f u t u r o , c o m p l i m e n t i p e r q u a n t o f a t e q u a . A u g u r i p e r i l v o s t r o f u t u r o , d a v v e r o d i p r o t a g o n i s t i n e l l a v i t a " .