R o m a , 1 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ L o c h i a m a n o ' c o n s e n s o i n f o r m a t o ' , m a è u n m o d o e l e g a n t e p e r d i r e d i v i e t o . M e n t r e o g n i g i o r n o p a r l i a m o d i v i o l e n z a d i g e n e r e , a b u s i e d i s c r i m i n a z i o n i , i l G o v e r n o s c e g l i e d i c e n s u r a r e c h i p r o v a a p r e v e n i r l e : i n s e g n a n t i , a s s o c i a z i o n i , e s p e r t i c h e d a a n n i l a v o r a n o p e r c o s t r u i r e u n a c u l t u r a d e l r i s p e t t o . N o n s o l o : n o i s i a m o s t a t i t r a i p r i m i a p r o p o r r e l ’ e d u c a z i o n e s e s s u o - a f f e t t i v a n e l l e s c u o l e p e r c h é p e n s i a m o s i a f o n d a m e n t a l e p r o p r i o n e l m o m e n t o i n c u i t r a i p i ù g i o v a n i c r e s c o n o l e m a l a t t i e s e s s u a l m e t n e t r a s m i s s i b i l i . Q u e s t o s u c c e d e p e r c h é n o n c ’ è u n a c o r r e t t a i n f o r m a z i o n e . A v e r e u n a i m p o s t a z i o n e b i g o t t a v u o l d i r e m e t t e r e a r i s c h i o l a s a l u t e d e i p i ù g i o v a n i e i l g o v e r n o n o n d o v r e b b e f a r e q u e s t o . N o n c i a r r e n d e r e m o a q u e s t a d e r i v a o s c u r a n t i s t a : c i o p p o r r e m o i n A u l a e f u o r i ” . C o s ì i l s e g r e t a r i o d i + E u r o p a , R i c c a r d o M a g i .