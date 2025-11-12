( A d n k r o n o s ) - L ' e d i l i z i a s c o l a s t i c a è u n a " p r i o r i t à s t r a t e g i c a " e , p r o p r i o p e r c o n s e n t i r e i n t e r v e n t i t e m p e s t i v i , " è i n d i s p e n s a b i l e i l m o n i t o r a g g i o c o s t a n t e " d e l l o s t a t o d i c o n s e r v a z i o n e e d i m a n u t e n z i o n e d e l l e s c u o l e e q u i n d i i l c o s t a n t e e c o r r e t t o a g g i o r n a m e n t o d e l S i s t e m a n a z i o n a l e d e l l ’ A n a g r a f e d e l l ’ e d i l i z i a s c o l a s t i c a . A q u a n t o a p p r e n d e l ' A d n k r o n o s d a s u e f o n t i i l m i n i s t r o d e l l ' I s t r u z i o n e G i u s e p p e V a l d i t a r a s i r i v o l g e c o s ì , c o n u n a l e t t e r a , a i p r e s i d e n t i d e l l ' A s s o c i a z i o n e n a z i o n a l e c o m u n i i t a l i a n i ( A n c i ) G a e t a n o M a n f r e d i e d e l l ’ U n i o n e d e l l e P r o v i n c e d ’ I t a l i a ( U p i ) P a s q u a l e G a n d o l f i a f f i n c h é t u t t i g l i e n t i l o c a l i s i a n o s e n s i b i l i z z a t i p e r " g a r a n t i r e u n a g g i o r n a m e n t o c o s t a n t e d e i d a t i s u l l a s i c u r e z z a " . N e l l a l e t t e r a , c h e l ' A d n k r o n o s è r i u s c i t a a v i s i o n a r e , s i l e g g e : " C o n s i d e r o l ’ e d i l i z i a s c o l a s t i c a u n a p r i o r i t à s t r a t e g i c a p e r a s s i c u r a r e i l p i e n o e s e r c i z i o d e l d i r i t t o a l l o s t u d i o e g a r a n t i r e a g l i s t u d e n t i e a t u t t o i l p e r s o n a l e s c o l a s t i c o a m b i e n t i d i a p p r e n d i m e n t o s i c u r i , a c c o g l i e n t i , i n c l u s i v i e p i e n a m e n t e f u n z i o n a l i " . " A l f i n e d i p o t e r i n t e r v e n i r e c o n t e m p e s t i v i t à s u l l a s i c u r e z z a s t r u t t u r a l e , s i s m i c a , i m p i a n t i s t i c a e s u l l e p r e s t a z i o n i e n e r g e t i c h e d e g l i e d i f i c i e a n c h e i n d i r i z z a r e l e r i s o r s e v e r s o l e s i t u a z i o n i c h e r i c h i e d o n o m a g g i o r e u r g e n z a - a f f e r m a V a l d i t a r a r i v o l g e n d o s i a l p r e s i d e n t i d i A n c i e U p i - è i n d i s p e n s a b i l e i l m o n i t o r a g g i o c o s t a n t e d e l l o s t a t o d i c o n s e r v a z i o n e e d i m a n u t e n z i o n e d e g l i e d i f i c i a d i b i t i a d u s o s c o l a s t i c o " . " I n q u e s t o a m b i t o , i l S i s t e m a n a z i o n a l e d e l l ’ a n a g r a f e d e l l ’ e d i l i z i a s c o l a s t i c a ( S n a e s ) a s s u m e u n r u o l o s t r a t e g i c o p e r c o n s e n t i r e u n a c o n o s c e n z a c o m p l e t a e t r a s p a r e n t e d e g l i e d i f i c i s o p r a t t u t t o s o t t o i l p r o f i l o d e l l a s i c u r e z z a e d e l p o s s e s s o d e l l e c e r t i f i c a z i o n i r i c h i e s t e d a l l a n o r m a t i v a v i g e n t e e d è , p e r q u e s t o , n e c e s s a r i o c h e s i a c o s t a n t e m e n t e a g g i o r n a t o e c o r r e t t a m e n t e i m p l e m e n t a t o " , s i l e g g e a n c o r a n e l l a m i s s i v a . " N e l l ’ o t t i c a d e l l a p r o f i c u a c o l l a b o r a z i o n e c h e c o n t r a d d i s t i n g u e i n o s t r i r a p p o r t i e a n c h e i n c o n s i d e r a z i o n e d e g l i i n g e n t i f i n a n z i a m e n t i P n r r e n a z i o n a l i t u t t o r a i n c o r s o p e r l ’ e d i l i z i a s c o l a s t i c a , a b b i a m o g i à i n v i a t o u n a n o t a a g l i e n t i l o c a l i i l 1 0 s e t t e m b r e s c o r s o , m a è f o n d a m e n t a l e l a v o r a r e a n c o r a p e r g a r a n t i r e l ’ i n s e r i m e n t o d e i d a t i m a n c a n t i e l ’ a g g i o r n a m e n t o d i q u e l l i g i à p r e s e n t i " , p r e c i s a i l m i n i s t r o f a c e n d o r i f e r i m e n t o i n p a r t i c o l a r e a l l a " S e z i o n e D 1 – C e r t i f i c a z i o n i e n e l l a S e z i o n e D 2 – D o c u m e n t a z i o n e A n t i n c e n d i o ( p r e s e n z a d e l C e r t i f i c a t o d i a g i b i l i t à , d e l C e r t i f i c a t o d i o m o l o g a z i o n e d e l l a c e n t r a l e t e r m i c a , d e l C e r t i f i c a t o d i p r e v e n z i o n e i n c e n d i ) " . " S t e s s a c o s a a b b i a m o f a t t o c o n l e s c u o l e , s c r i v e n d o i l 1 0 s e t t e m b r e , i l 2 9 s e t t e m b r e e p o i i l 3 n o v e m b r e s c o r s o a t u t t i i d i r i g e n t i s c o l a s t i c i p e r l ’ a g g i o r n a m e n t o d e l l e s e z i o n i d i l o r o c o m p e t e n z a , c o n p a r t i c o l a r e r i f e r i m e n t o a l p i a n o d i e v a c u a z i o n e e a l d o c u m e n t o d i v a l u t a z i o n e d e i r i s c h i . I n f a t t i , l a c o m p l e t e z z a e l ’ a t t u a l i t à d i t a l i i n f o r m a z i o n i s o n o f o n d a m e n t a l i - r i c o r d a V a l d i t a r a - p e r d i s p o r r e d i u n q u a d r o a g g i o r n a t o d e l l o s t a t o d i s i c u r e z z a d e l p a t r i m o n i o e d i l i z i o s c o l a s t i c o e p e r p o t e r p r o g r a m m a r e c o n e f f i c a c i a i p r o s s i m i i n v e s t i m e n t i , m a a n c h e i n u n ’ o t t i c a d i m a s s i m a t r a s p a r e n z a e s e n s o d i r e s p o n s a b i l i t à v e r s o l e f a m i g l i e c h e , o g n i g i o r n o , a l l e i s t i t u z i o n i s c o l a s t i c h e a f f i d a n o l e l o r o f i g l i e e i l o r o f i g l i " . " P e r t a n t o - c o n c l u d e i l m i n i s t r o r i v o l g e n d o s i a i r a p p r e s e n t a n t i d e l l e a s s o c i a z i o n i d i C o m u n i e P r o v i n c e - c o n f i d o n e l v o s t r o p r e z i o s o c o n t r i b u t o p e r s e n s i b i l i z z a r e t u t t i g l i e n t i l o c a l i a l f i n e d i g a r a n t i r e u n a g g i o r n a m e n t o c o s t a n t e d e i d a t i s u l l a s i c u r e z z a , n e l l a p i e n a e c o n d i v i s a c o n s a p e v o l e z z a c h e l ’ e d i l i z i a s c o l a s t i c a è u n a p r i o r i t à p e r t u t t i e c h e l a s i c u r e z z a d e l l e s c u o l e , d e g l i s t u d e n t i e d e l p e r s o n a l e s c o l a s t i c o è u n v a l o r e i m p r e s c i n d i b i l e , u n i m p e g n o e u n a p r i o r i t à s t r a t e g i c a " . A l l ' A d n k r o n o s l a d e p u t a t a d e l l a L e g a G i o v a n n a M i e l e , c o m p o n e n t e d e l l a V I I C o m m i s s i o n e C u l t u r a , S c i e n z a e I s t r u z i o n e d e l l a C a m e r a , h a d e t t o d i n o n p o t e r c h e e s s e r e " d ' a c c o r d o c o n l e i n t e n z i o n i d e l m i n i s t r o V a l d i t a r a s u l c r e a r e u n r a p p o r t o d i d i a l o g o c o n g l i e n t i l o c a l i s u l l ' e d i l i z i a s c o l a s t i c a . È p r i o r i t a r i o a v e r e s c u o l e c h e s i a n o a n o r m a e s o p r a t t u t t o a l p a s s o c o n l e e s i g e n z e d e g l i s t u d e n t i . S a p p i a m o b e n e c h e g l i s p a z i s o n o f o n d a m e n t a l i a n c h e p e r f a v o r i r e l ' a p p r e n d i m e n t o e g a r a n t i r e a t t i v i t à c o n s o n e a l l a f o r m a z i o n e d e g l i s t u d e n t i . È u n t e m a a c u i t e n g o p a r t i c o l a r m e n t e : s o b e n i s s i m o c o s a s i g n i f i c h i i n s e g n a r e i n u n a s c u o l a c h e a b b i a s p a z i c o n s o n i e s o a n c h e q u a n t o s i a i m p o r t a n t e p e r g l i s t u d e n t i a v e r l i e p e r l a f a m i g l i e l a s c i a r e i f i g l i i n l u o g h i s i c u r i " . " L ' e d i l i z i a s c o l a s t i c a p u r t r o p p o è i n c o n d i z i o n i i n s o d d i s f a c e n t i m a q u e s t o d a t a n t i s s i m i a n n i p e r c h é g l i e n t i l o c a l i , c h e s o n o p r e p o s t i a l l a m a n u t e n z i o n e d e g l i e d i f i c i , s p e s s o h a n n o c a r e n z a d i f o n d i e d i s t r u t t u r e o r g a n i z z a t i v e p e r o c c u p a r s e n e n e l m o d o p i ù s o l e r t e p o s s i b i l e . A b b i a m o u n a s i t u a z i o n e a m a c c h i a d i l e o p a r d o i n I t a l i a , s p e c i a l m e n t e n e l c e n t r o - s u d d o v e g l i e d i f i c i s p e s s o s o n o f a t i s c e n t i e c a r e n t i s o t t o v a r i p u n t i d i v i s t a " , h a d e t t o a l l ' A d n k r o n o s A n t o n e l l o G i a n n e l l i , p r e s i d e n t e d e l l ' A s s o c i a z i o n e n a z i o n a l e p r e s i d i . P e r G i a n n e l l i i m o n i t o r a g g i s o n o " e s s e n z i a l i s e m p r e p e r c h é s e r v o n o a c a p i r e q u a l e è l a s i t u a z i o n e . P e r ò c i t e n g o a d i r e c h e q u i s t i a m o p a r l a n d o d i u n m o n i t o r a g g i o c h e r i g u a r d a l e c o m p e t e n z e d e l d i r i g e n t e s c o l a s t i c o c h e d e v e p r e d i s p o r r e i l d o c u m e n t o p e r l a v a l u t a z i o n e d e i r i s c h i e i l p i a n o d i e v a c u a z i o n e i n c a s o d i e m e r g e n z a . È a q u e s t i d u e d o c u m e n t i c h e f a r i f e r i m e n t o l a n o t a m i n i s t e r i a l e c h e è p e r v e n u t a a l l e s c u o l e . T u t t a v i a n o n h a d i r e t t a m e n t e a c h e f a r e c o n l o s t a t o d i f a t i s c e n z a d e g l i e d i f i c i s u i q u a l i n é i l m i n i s t e r o n é i d i r i g e n t i s c o l a s t i c i h a n n o c o m p e t e n z e " . " I l m i n i s t r o h a l a n c i a t o u n r i c h i a m o i m p o r t a n t e . L ' e d i l i z i a s c o l a s t i c a è u n c o m p i t o d e g l i e n t i l o c a l i c h e d e r i v a p r o p r i o d a l l a C o s t i t u z i o n e . I l r a g i o n a m e n t o d a f a r e p e r ò è c h e d i p e n d e d a i f i n a n z i a m e n t i c h e l o r o h a n n o a d i s p o s i z i o n e e d a l l ' a t t e n z i o n e c h e d i m o s t r a n o " , h a d e t t o a l l ' A d n k r o n o s C r i s t i n a C o s t a r e l l i , p r e s i d e n t e d e l l ' A s s o c i a z i o n e n a z i o n a l e d e i p r e s i d i d e l L a z i o . " S u l L a z i o , e i n p a r t i c o l a r e s u R o m a , c ' è u n ' a t t e n z i o n e i m p o r t a n t e i n q u e s t a f a s e . S o l o n e l l a C a p i t a l e c ' è u n p a t r i m o n i o d i e d i f i c i i n c u i i l c a r i c o d i i n t e r v e n t i è m a s t o d o n t i c o e q u i n d i q u e l l o c h e g l i e n t i p o s s o n o f a r e è o v v i o c h e è n e i l i m i t i d i q u e l l o c h e r i e s c o n o a f a r e . R i c o n o s c o c h e l ' a m m i n i s t r a z i o n e a t t u a l e - h a a g g i u n t o - s t a f a c e n d o d e l l e a z i o n i c h e i n t a n t i a n n i n e s s u n o h a s e g u i t o c o n q u e s t a a t t e n z i o n e c h e s t i a m o v e d e n d o . È o v v i o c h e c i s a r e b b e d a f a r e t a n t o d i p i ù p e r ò n o n s i p u ò n e a n c h e i m m a g i n a r e c h e i n p o c h i a n n i s i p o s s a s i s t e m a r e t u t t o q u e l l o c h e è n e c e s s a r i o " .