R o m a , 2 8 o t t ( A d n k r o n o s ) - " V i v i a m o i n u n m o n d o i n c u i g l i a n t i f a s c i s t i s o n o c h i a m a t i f u o r i l e g g e , m e n t r e q u e s t i f i g u r i s i s e n t o n o l i b e r i d i s p a c c a r e t u t t o . A d d i r i t t u r a , v a n n o i n g i r o s c o r t a t i . U n a d o p p i a m o r a l e p e r i c o l o s a , c h e c i c h i a m a t u t t i e t u t t e a d a p r i r e g l i o c c h i . S u t u t t o q u e s t o a s s u r d o e i n q u i e t a n t e s c e n a r i o c h i e d i a m o c h e i l m i n i s t r o P i a n t e d o s i r i f e r i s c a ” . L o h a d e t t o i n a u l a a l l a C a m e r a , a l l a r i p r e s a d e i l a v o r i , i l v i c e c a p o g r u p p o d i A V S a l l a C a m e r a M a r c o G r i m a l d i . " S a b a t o n o t t e a G e n o v a i n d i v i d u i a r m a t i d i s p r a n g h e h a n n o f a t t o i r r u z i o n e n e l l i c e o s c i e n t i f i c o D a V i n c i d e v a s t a n d o g l i s p a z i e i n n e g g i a n d o a l D u c e . A R o m a , n e l l e n o t t i d e l 2 3 e d e l 2 4 o t t o b r e , r a g a z z i r i c o n d u c i b i l i a d a m b i e n t i d i e s t r e m a d e s t r a s o n o e n t r a t i a l l i c e o B r a m a n t e o c c u p a t o e a l g r i d o d i ‘ s p a c c h i a m o t u t t o ’ h a n n o d e v a s t a t o m u r i e c o r r i d o i e a g g r e d i t o u n o s t u d e n t e . S t e s s o c o p i o n e a l M a r i e C u r i e d i P i n e r o l o " , h a s p i e g a t o G r i m a l d i . " S e m p r e a R o m a , i l g i o r n a l i s t a A l e s s a n d r o S a h e b i è s t a t o a g g r e d i t o p e r a v e r i n d o s s a t o u n a f e l p a a n t i f a s c i s t a . I e r i m a t t i n a , d a v a n t i a l l i c e o s c i e n t i f i c o E i n s t e i n d i T o r i n o s i s o n o p r e s e n t a t e d u e c a m i o n e t t e p e r a f f i a n c a r e u n r a g a z z o d i G i o v e n t ù N a z i o n a l e c h e d i s t r i b u i v a u n v o l a n t i n o r a z z i s t a e c l a s s i s t a ; a l l a c o n t e s t a z i o n e d e g l i s t u d e n t i s o n o s e g u i t e m a n g a n e l l a t e d e l l a p o l i z i a e l ’ a r r e s t o d i u n m i n o r e . T u t t o q u e s t o a v v i e n e m e n t r e a P r e d a p p i o v a i n s c e n a l a c o n s u e t a , d i s g u s t o s a , c e l e b r a z i o n e d e l l ’ a n n i v e r s a r i o d e l l a m a r c i a s u R o m a " , h a a g g i u n t o l ' e s p o n e n t e d i A v s .