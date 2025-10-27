R o m a , 2 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " M e n t r e M e l o n i e l a s u a m a g g i o r a n z a f a n n o l e c a p r i o l e p e r n o n a f f r o n t a r e i v e r i p r o b l e m i d e l P a e s e , n o i c o n t i n u i a m o a f a r e p r o p o s t e c o n c r e t e p e r m i g l i o r a r e l a v i t a q u o t i d i a n a d e i c i t t a d i n i . D a a l c u n e s e t t i m a n e i n f a t t i A v s h a p r e s e n t a t o l a p r o p o s t a d i l e g g e d i i n i z i a t i v a p o p o l a r e p e r r i d u r r e i l n u m e r o d i a l u n n i p e r c l a s s e " . L o s c r i v e s u F a c e b o o k N i c o l a F r a t o i a n n i d i A v s . " A l l o r a a b b i a m o d e c i s o d i d a r e v i t a a d u n a r a c c o l t a f i r m e p e r u n a l e g g e d i i n i z i a t i v a p o p o l a r e p e r f a r c o n o s c e r e a p i ù p e r s o n e p o s s i b i l i q u e s t a p r o p o s t a e c o i n v o l g e n d o t u t t o i l m o n d o d e l l a s c u o l a , d a c h i c i l a v o r a a c h i s t u d i a e a l l e l o r o f a m i g l i e . E c o n g r a n d e s o d d i s f a z i o n e p o s s i a m o d i r e d i a v e r g i à r a g g i u n t o o n l i n e i l 2 5 % d e l l e f i r m e n e c e s s a r i e , a l l e q u a l i v a n n o a g g i u n t e t u t t e q u e l l e p r e s e s t r a d a p e r s t r a d a a i b a n c h e t t i , a i g a z e b o , a l l e i n i z i a t i v e p u b b l i c h e c h e s t i a m o o r g a n i z z a n d o " . " C o m e t u t t i s a n n o a n c o r a o g g i - p r o s e g u e i l l e a d e r d i S I - m o l t i d o c e n t i e s t u d e n t i s o n o c o s t r e t t i a f a r l e z i o n e i n c l a s s i s o v r a f f o l l a t e , r i d u c e n d o l a q u a l i t à d e l l ’ i n s e g n a m e n t o e p e n a l i z z a n d o c h i h a m a g g i o r i d i f f i c o l t à . N e p a r l i a m o d a a n n i , p u r t r o p p o i n a s c o l t a t i . U n a b a t t a g l i a g i u s t a e d i c i v i l t à , p e r m i g l i o r a r e l a q u a l i t à d e l l ' i s t r u z i o n e e d e l l a v o r o , p e r c o m b a t t e r e l ' a b b a n d o n o s c o l a s t i c o e p e r c h é o g n i s t u d e n t e - c o n c l u d e F r a t o i a n n i - p o s s a e s s e r e s e g u i t o a l m e g l i o , p e r m i g l i o r a r e i l b e n e s s e r e d i t u t t i e d i f e n d e r e l e a r e e i n t e r n e d a t a g l i e d i m e n s i o n a m e n t o " .