R o m a , 1 0 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " I n q u e s t i g i o r n i s i t o r n a t r a i b a n c h i d i s c u o l a e r i p r e n d o n o a n c h e l e v i s i t e d e g l i a l u n n i a M o n t e c i t o r i o : o g n i a n n o l a C a m e r a d e i d e p u t a t i a c c o g l i e d e c i n e d i m i g l i a i a d i s t u d e n t i . R a g a z z i , c o l t i v a t e l a c u r i o s i t à e l ’ a m o r e p e r l o s t u d i o : i m p a r a r e s i g n i f i c a c r e s c e r e e a p r i r s i a l m o n d o . B u o n a n n o s c o l a s t i c o a t u t t i g l i s t u d e n t i ! " . L o s c r i v e s u F a c e b o o k i l p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a , L o r e n z o F o n t a n a .