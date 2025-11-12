R o m a , 1 2 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ I r r i s p e t t o s o d e l P a r l a m e n t o e s o p r a t t u t t o d e l l e o p p o s i z i o n i , i l m i n i s t r o V a l d i t a r a f a u n c o m i z i o a r r o g a n t e , o f f e n d e i l P a r l a m e n t o u s a n d o p a r o l e i n a p p r o p r i a t e , g r i d a n d o ‘ v e r g o g n a t e v i ’ , p o i g i r a l e s p a l l e e s e n e v a . I n v e c e d i l a v o r a r e i n s i e m e s u l l ’ e d u c a z i o n e a l l ’ a f f e t t i v i t à ” . C o s ì i l g r u p p o d e l P a r t i t o d e m o c r a t i c o s t a i n t e r v e n e n d o i n A u l a p e r s t i g m a t i z z a r e l e p a r o l e i n d e g n e d e l m i n i s t r o V a l d i t a r a , c h e h a d e t t o a l l e o p p o s i z i o n i “ v e r g o g n a t e v i ” e p o i s u b i t o d o p o h a l a s c i a t o l ’ A u l a . “ I l m i n i s t r o V a l d i t a r a - s t a n n o a f f e r m a n d o i d e p u t a t i - c h i e d a s c u s a ” .