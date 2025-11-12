Roma, 12 nov. (Adnkronos) - Irrispettoso del Parlamento e soprattutto delle opposizioni, il ministro Valditara fa un comizio arrogante, offende il Parlamento usando parole inappropriate, gridando vergognatevi, poi gira le spalle e se ne va. Invece di lavorare insieme sulleducazione allaffettività. Così il gruppo del Partito democratico sta intervenendo in Aula per stigmatizzare le parole indegne del ministro Valditara, che ha detto alle opposizioni vergognatevi e poi subito dopo ha lasciato lAula. Il ministro Valditara - stanno affermando i deputati - chieda scusa.