M i l a n o , 2 5 s e t . - ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - G r a z i e a l l a s i n e r g i a t r a l a t e c n o l o g i a d i A l e x a e l ’ e s p e r i e n z a d e i c e n t r i d i a p p r e n d i m e n t o F i v e – c h e s i o c c u p a n o d i f o r n i r e a l l e f a m i g l i e u n s u p p o r t o n e l l e s f i d e q u o t i d i a n e c h e p o s s o n o i n c o n t r a r e n e l l a c r e s c i t a d e i f i g l i – è n a t o ' T u t o r F i v e ' , u n p r o g e t t o p e n s a t o p e r a i u t a r e g l i s t u d e n t i a o r g a n i z z a r e i l t e m p o , s t r u t t u r a r e u n m e t o d o e f f i c a c e e a c q u i s i r e m a g g i o r e a u t o n o m i a n e l l o s t u d i o a c a s a . I l m o m e n t o d e i c o m p i t i p u ò d i v e n t a r e s p e s s o c a u s a d i f r u s t r a z i o n e p e r s t u d e n t i e g e n i t o r i , s o p r a t t u t t o n e l c a s o d i b a m b i n i e r a g a z z i c o n b i s o g n i e d u c a t i v i s p e c i a l i ( b e s ) , c o n e s e n z a d i s a b i l i t à . A l e x a p o r t a l ’ e s p e r i e n z a d e l C e n t r o F i v e t r a l e m u r e d o m e s t i c h e , t r a s f o r m a n d o s i i n u n v e r o e p r o p r i o t u t o r v i r t u a l e i n g r a d o d i a l l e g g e r i r e i l c a r i c o q u o t i d i a n o , m i g l i o r a r e l ’ e s p e r i e n z a s c o l a s t i c a e p r o m u o v e r e u n a m a g g i o r e i n d i p e n d e n z a n e l l a p i a n i f i c a z i o n e e o r g a n i z z a z i o n e d e l l ’ a t t i v i t à . U n ’ i n i z i a t i v a c o n c r e t a , s u p p o r t a t a d a u n p r o g e t t o s p e r i m e n t a l e c h e h a c o i n v o l t o 3 0 b a m b i n i e r a g a z z i , d i c u i l ’ 8 0 % c o n b e s ( c o m e , a d e s e m p i o , a d h d , a u t i s m o , s i n d r o m e d i d o w n ) . N e l l ’ a m b i t o d e l p r o g e t t o s p e r i m e n t a l e , s o n o s t a t e i n d i v i d u a t e e u t i l i z z a t e a l c u n e f u n z i o n a l i t à d i A l e x a i n m o d a l i t à A m a z o n K i d s s u A l e x a , s c e l t e p e r l a l o r o e f f i c a c i a n e l s u p p o r t a r e l ’ o r g a n i z z a z i o n e d e l t e m p o , l a c o n c e n t r a z i o n e e l ’ a u t o n o m i a . I n t e g r a t e i n u n a r o u t i n e q u o t i d i a n a , q u e s t e f u n z i o n a l i t à p e r m e t t o n o d i c o s t r u i r e u n ’ e s p e r i e n z a d i s t u d i o s t r u t t u r a t a , r i p e t i b i l e e a c c e s s i b i l e . E c c o l e f u n z i o n a l i t à . R o u t i n e p e r s o n a l i z z a t a : u n a v e r a e p r o p r i a r o u t i n e d i s t u d i o c h e s i a t t i v a i n g i o r n i e d o r a r i s c e l t i d a s t u d e n t i e g e n i t o r i . A l e x a i n i z i a l a s e s s i o n e c o n “ C i a o , i n i z i a m o a f a r e i c o m p i t i ” , p e r p o i l e g g e r e g l i a p p u n t a m e n t i i n s e r i t i a c a l e n d a r i o , s e g n a l a r e e v e n t u a l i v e r i f i c h e o i n t e r r o g a z i o n i . C a l e n d a r i o : u n d i a r i o d i g i t a l e p e r r e g i s t r a r e c o m p i t i e i n t e r r o g a z i o n i c h e a i u t a a d e f i n i r e l e a t t i v i t à g i o r n a l i e r e , c o m e s e q u a l c u n o r i c o r d a s s e g e n t i l m e n t e c o s a c ’ è d a a f f r o n t a r e , s u g g e r e n d o l e p r i o r i t à s e n z a s t r e s s . T i m e r : c o n s e n t e d i i m p o s t a r e i m o m e n t i d i s t u d i o p e r o g n i m a t e r i a , a i u t a n d o g l i s t u d e n t i a p e r c e p i r e , g e s t i r e e o r g a n i z z a r e i l t e m p o n e c e s s a r i o p e r i c o m p i t i i n m o d o e f f i c a c e . N o t e : p e r m e t t o n o a l l o s t u d e n t e d i i n v i a r e a g g i o r n a m e n t i s u l l ’ a n d a m e n t o d e i c o m p i t i a i g e n i t o r i , f a v o r e n d o l a c o m u n i c a z i o n e . A l l a f i n e d e l l o s t u d i o , p e r e s e m p i o , è p o s s i b i l e a g g i u n g e r e u n a n o t a p e r d i r e , “ h o f i n i t o i c o m p i t i ” . U n g e s t o c h e f a v o r i s c e l a f i d u c i a r e c i p r o c a e c o i n v o l g e l a f a m i g l i a . P r o m e m o r i a : p i c c o l i s e g n a l i b r i v o c a l i , p e r n o n p e r d e r e i l f i l o . S e l o s t u d i o v i e n e i n t e r r o t t o , b a s t a u n p r o m e m o r i a p e r r i c o r d a r s i d o v e r i p r e n d e r e e n o n d o v e r s i o r i e n t a r e d a c a p o . I n o l t r e , g r a z i e a T u t o r F i v e , d i s p o n i b i l e e s c l u s i v a m e n t e s u A m a z o n K i d s s u A l e x a , l ’ a s s i s t e n t e v o c a l e d i A m a z o n a c c o m p a g n a g l i s t u d e n t i d u r a n t e i c o m p i t i c o n u n p e r c o r s o g u i d a t o – a c c e s s i b i l e c h i e d e n d o ' A l e x a , a p r i T u t o r F i v e ' – b a s a t o s u s e m p l i c i p a s s a g g i i s p i r a t i a l l e t e c n i c h e p i ù e f f i c a c i d i m e t o d o d i s t u d i o . L o s t u d e n t e r i s p o n d e a d A l e x a a d o g n i s t e p : s e è p r o n t o , s i p a s s a a l p a s s a g g i o s u c c e s s i v o , a l t r i m e n t i , s i r i p e t e l o s t e s s o . “ I n A m a z o n c r e d i a m o n e l p o t e r e d e l l a t e c n o l o g i a c o m e a l l e a t o q u o t i d i a n o n e l l a v i t a d e l l e p e r s o n e , ” c o m m e n t a G i a c o m o C o s t a n t i n i , c o u n t r y m a n a g e r I t a l i a d i A m a z o n A l e x a . “ L a c o l l a b o r a z i o n e c o n i l C e n t r o d i A p p r e n d i m e n t o F i v e r a p p r e s e n t a u n p a s s o i m p o r t a n t e n e l r e n d e r e A l e x a u n o s t r u m e n t o r e a l m e n t e u t i l e e a c c e s s i b i l e a t u t t i , i n p a r t i c o l a r e a c h i a f f r o n t a s f i d e e d u c a t i v e s p e c i f i c h e . O f f r i r e u n s u p p o r t o c o n c r e t o n e l l ’ o r g a n i z z a z i o n e d e l l o s t u d i o e n e l l o s v i l u p p o p e r s o n a l e s i g n i f i c a d a r e v a l o r e a l p o t e n z i a l e d i o g n i b a m b i n o e r a g a z z o . S i a m o o r g o g l i o s i d i c o n t r i b u i r e a c r e a r e p e r c o r s i d i a u t o n o m i a e s u c c e s s o , c o n f e r m a n d o i l n o s t r o i m p e g n o p e r u n ’ i n n o v a z i o n e s e m p r e p i ù i n c l u s i v a " . D a i d a t i r a c c o l t i c o n l e o s s e r v a z i o n i p r e s s o i l C e n t r o F i v e , e m e r g e u n m i g l i o r a m e n t o t a n g i b i l e : l ’ 8 0 % d e g l i s t u d e n t i h a r i f e r i t o m a g g i o r e o r g a n i z z a z i o n e n e l l o s t u d i o . L ’ a d o z i o n e d i A l e x a , c o n u n u s o r e g o l a r e d i c a l e n d a r i o e t i m e r , n o n s o l o h a f a c i l i t a t o l a p i a n i f i c a z i o n e d e l l e a t t i v i t à , m a h a a n c h e r i d o t t o i t e m p i d i p r o c r a s t i n a z i o n e p r i m a d i i n i z i a r e a s t u d i a r e , c o n u n a u m e n t o d e l 7 6 % d e l t e m p o i n c u i g l i s t u d e n t i s o n o r i m a s t i f o c a l i z z a t i , a t t i v i e c o i n v o l t i n e l c o m p l e t a r e l e a t t i v i t à s c o l a s t i c h e , s e n z a d i s t r a z i o n i o i n t e r r u z i o n i . L a v o c e d i A l e x a h a r e s o p i ù i m m e d i a t o l ’ a p p r o c c i o a l l o s t u d i o a n c h e p e r c h i h a d i f f i c o l t à d i l e t t u r a o s c r i t t u r a . “ C o n t i n u a r e a d o s s e r v a r e r a g a z z i c h e a l C e n t r o p o r t a v a n o a v a n t i i c o m p i t i s e n z a d i f f i c o l t à , m a c h e n o n r i u s c i v a n o p o i a g e n e r a l i z z a r e l a s t e s s a c o s a a c a s a , c i h a s e m p r e f a t t i i n t e r r o g a r e s u c o s a m a n c a s s e . A l e x a h a a i u t a t o a d a r e u n a r i s p o s t a . U t i l i z z a r e u n d i s p o s i t i v o a c c a t t i v a n t e , m a n t e n e n d o u n t i p o d i r o u t i n e c h e g l i s t u d i s c i e n t i f i c i r i p o r t a n o e s s e r e e f f i c a c e h a p e r m e s s o d i f o r n i r e u n a c h i a v e d i r i s o l u z i o n e ” , h a a f f e r m a t o C h i a r a D i a f e r i a , p h d p s i c o l o g a e p r e s i d e n t e d e i C e n t r i F i v e . A n c h e l e f a m i g l i e d e g l i s t u d e n t i c o n v o l t i h a n n o n o t a t o u n i m p a t t o p o s i t i v o : i l 7 6 % d e i g e n i t o r i h a r i f e r i t o c o m e l ’ u t i l i z z o d i A l e x a a b b i a p o r t a t o a u n s i g n i f i c a t i v o c a m b i a m e n t o n e l l e a b i t u d i n i d i s t u d i o d e i p r o p r i f i g l i . M o l t i h a n n o d i c h i a r a t o d i a v e r o s s e r v a t o u n a u m e n t o d e l l ' a u t o n o m i a e d e l l a r e s p o n s a b i l i t à , c o n i r a g a z z i c h e u t i l i z z a n o a t t i v a m e n t e i l d i s p o s i t i v o p e r p i a n i f i c a r e l e l o r o a t t i v i t à e t e n e r e t r a c c i a d e i c o m p i t i . “ A l e x a è d i v e n t a t a u n s u p p o r t o c o n c r e t o n e i m o m e n t i d e d i c a t i a l l o s t u d i o : a i u t a m i o f i g l i o a g e s t i r e m e g l i o i l t e m p o e a r i m a n e r e c o n c e n t r a t o . N o n p e n s a v o p o t e s s e f a r e l a d i f f e r e n z a , i n v e c e è e n t r a t a a f a r p a r t e d e l l a s u a r o u t i n e q u o t i d i a n a ” , h a c o m m e n t a t o i l p a p à d i F e d e r i c o e L e o n a r d o . L ’ e s p e r i e n z a d i T u t o r F i v e m o s t r a c o m e l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , d e c l i n a t a p e r i g i u s t i s c o p i , p o s s a v e r a m e n t e e s s e r e d ’ a i u t o . A l e x a d i v e n t a u n o s t r u m e n t o c a p a c e d i a d a t t a r s i a i b i s o g n i d i c i a s c u n o e f a v o r i r e i l b e n e s s e r e e l a c r e s c i t a p e r s o n a l e . N o n è s o l o t e c n o l o g i a , è u n a m a n o t e s a v e r s o l ’ a u t o n o m i a , l a f i d u c i a e u n a s c u o l a a m i s u r a d i t u t t i .