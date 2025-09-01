R o m a , 1 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " C i t r o v i a m o a p o c h i g i o r n i d a l l ’ i n i z i o d e l l ’ a n n o s c o l a s t i c o , m a i l G o v e r n o s e m b r a a n c o r a i n v a c a n z a : i l c a r o l i b r i e i l s e n s i b i l e a u m e n t o d e l l e s p e s e c h e l e f a m i g l i e s i t r o v e r a n n o a d a f f r o n t a r e a l l a r i p r e s a s o n o m a c i g n i c h e p e s a n o s u l l e s p a l l e d e l l e p e r s o n e . A n c o r a u n a v o l t a s o n o i d a t i o g g e t t i v i a s c u o t e r e l ’ E s e c u t i v o d a l t o r p o r e d e l l a p r o p a g a n d a e a r i p o r t a r l o c o i p i e d i p e r t e r r a : i l r a p p o r t o ' I n v e s t i n g i n E d u c a t i o n 2 0 2 5 ' d e l l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a c e r t i f i c a q u e l l o c h e d e n u n c i a m o d a t e m p o : l ' I t a l i a è m a g l i a n e r a i n E u r o p a p e r i n v e s t i m e n t i p u b b l i c i n e l l ' i s t r u z i o n e " . C o s ì i n u n a n o t a M a r t a B o n a f o n i , c o o r d i n a t r i c e d e l l a s e g r e t e r i a n a z i o n a l e d e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o c o n d e l e g a a l T e r z o S e t t o r e e a l l ’ A s s o c i a z i o n i s m o . " S e c o n d o l e u l t i m e r i l e v a z i o n i , i l c o n t o f i n a l e è p e s a n t i s s i m o : m o l t i g e n i t o r i v e d o n o c i f r e c h e s i a v v i c i n a n o a 1 . 2 0 0 e u r o p e r s t u d e n t e , t r a c o r r e d o e l i b r i . L a r i s p o s t a a q u e s t a s t a n g a t a n o n p u ò e s s e r e u n a v a g a p r o m e s s a s u f u t u r e d e t r a z i o n i f i s c a l i , n é t a n t o m e n o c o n s i d e r a r e l ’ i s t r u z i o n e c o m e l ’ e n n e s i m o s e t t o r e s u c u i o p e r a r e t a g l i l i n e a r i " . " I l P a r t i t o D e m o c r a t i c o h a p r e s e n t a t o d a t e m p o u n a p r o p o s t a c h i a r a : r e n d e r e g r a t u i t i i l i b r i d i t e s t o p e r t u t t i g l i s t u d e n t i d e l l e s c u o l e s e c o n d a r i e . L a l e g g e p r e s e n t a t a i n P a r l a m e n t o p r e v e d e f o n d i s t r u t t u r a l i e c o p e r t u r e p e r g a r a n t i r e u n d i r i t t o a l l o s t u d i o r e a l e , n o n s i m b o l i c o . I n o l t r e , a b b i a m o c h i e s t o u n r a f f o r z a m e n t o d e l w e l f a r e s t u d e n t e s c o , l ' a u m e n t o d e i f o n d i p e r l e m e n s e e i t r a s p o r t i , e i n t e r v e n t i c o n c r e t i p e r c o l m a r e i d i v a r i t e r r i t o r i a l i . C h i e d i a m o c h e i n P a r l a m e n t o c i s i a u n c o n f r o n t o s e r i o c h e p o r t i a l l o s t a n z i a m e n t o d i r i s o r s e a d e g u a t e p e r f a r f r o n t e a q u e s t e n e c e s s i t à d i s t u d e n t i e f a m i g l i e . "