R o m a , 1 2 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " I l m i n i s t r o V a l d i t a r a o g g i h a d e t t o a l l ’ o p p o s i z i o n e c h e d e v e v e r g o g n a r s i . T u t t o p e r c h é c i s i a m o p e r m e s s i d i c o n t r a s t a r e i l s u o p r o v v e d i m e n t o o s c u r a n t i s t a c h e i m p e d i s c e d i i n s e r i r e l ’ e d u c a z i o n e a f f e t t i v a e s e s s u a l e n e l l e s c u o l e p r i m a r i e e s e c o n d a r i e d i p r i m o g r a d o , m e n t r e è n e c e s s a r i o i l c o n s e n s o i n f o r m a t o d e l l e f a m i g l i e p e r i n s e r i r l a n e l l e s c u o l e s u p e r i o r i . Q u e s t o r e n d e d i f f i c i l e a l l e r a g a z z e e a i r a g a z z i a c c e d e r e a u n a f o r m a z i o n e n e c e s s a r i a p e r c o n t r a s t a r e l a v i o l e n z a s u l l e d o n n e e p e r i m p a r a r e a d a v e r e r e l a z i o n i s a n e e r i s p e t t o s e " . C o s ì L a u r a B o l d r i n i d e p u t a t a P d e p r e s i d e n t e d e l C o m i t a t o p e r m a n e n t e d e l l a C a m e r a s u i d i r i t t i u m a n i n e l m o n d o . " I l m i n i s t r o V a l d i t a r a , è v e n u t o i n a u l a , c o s a c h e a c c a d e r a r a m e n t e , h a f a t t o u n a r i c o s t r u z i o n e f a l s a d e l s u o p r o v v e d i m e n t o , c i h a i n s u l t a t o , p o i h a n e g a t o d i a v e r l o f a t t o e s e n e è a n d a t o v i a . U n t a l e c o m p o r t a m e n t o , d a p a r t e d i u n m i n i s t r o , h a d e l l ’ i n c r e d i b i l e . Q u e s t o g o v e r n o e q u e s t a m a g g i o r a n z a s o n o l ' e s p r e s s i o n e d e l p e g g i o r o s c u r a n t i s m o c h e l a s t o r i a d e l l a R e p u b b l i c a a b b i a c o n o s c i u t o . S o n o l o r o c h e d o v r e b b e r o v e r g o g n a r s i e V a l d i t a r a d e v e c h i e d e r e s c u s a a l P a r l a m e n t o " , c o n c l u d e .