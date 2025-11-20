R o m a , 2 0 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " L a r i a b i l i t a z i o n e d e l l e p e r s o n e s t o m i z z a t e v a b e n o l t r e l ' i n t e r v e n t o c h i r u r g i c o e r i c h i e d e u n p e r c o r s o s t r u t t u r a t o c a p a c e d i a c c o m p a g n a r e i p a z i e n t i n e l r e c u p e r o d e l l a p r o p r i a a u t o n o m i a f i s i c a , p s i c o l o g i c a e s o c i a l e " . L o h a d e t t o A s s u n t a I m m a c o l a t a S c r o c c a , v i c e p r e s i d e n t e d e l l ' A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a o p e r a t o r i s a n i t a r i d i s t o m a t e r a p i a ( A i o s s ) e c o o r d i n a t o r e i n f e r m i e r i s t i c o d e l l a F o n d a z i o n e P o l i c l i n i c o u n i v e r s i t a r i o C a m p u s B i o - M e d i c o , i n o c c a s i o n e d e l l ' i n a u g u r a z i o n e d e l n u o v o b a g n o d e d i c a t o a l l e p e r s o n e s t o m i z z a t e a l l ' i n t e r n o d e l p o l i c l i n i c o C a m p u s B i o - M e d i c o d i R o m a . " N e l p a z i e n t e s t o m i z z a t o l o s c h e m a c o r p o r e o s i i n t e r r o m p e i m p r o v v i s a m e n t e : n o n c a m b i a s o l o l ' i m m a g i n e f i s i c a , m a a n c h e q u e l l a m e n t a l e , c o s t r u i t a f i n d a l l ' i n f a n z i a - s o t t o l i n e a S c r o c c a - L ' e s p e r i e n z a d e l l a s t o m i a c o m p o r t a u n p r o f o n d o c a m b i a m e n t o n e l l a p e r c e z i o n e d i s é : a l l o s p e c c h i o i l p a z i e n t e n o n s o l o v e d e u n d i s p o s i t i v o c h e r a c c o g l i e l e d e i e z i o n i , m a d e v e r i o r g a n i z z a r e l ' i n t e r o m o d o d i c o n c e p i r e f u n z i o n i c h e p e r t u t t a l a v i t a s o n o s t a t e a u t o m a t i c h e . L a r i a b i l i t a z i o n e è i n s e g n a r e a l p a z i e n t e a u t i l i z z a r e c o r r e t t a m e n t e i l d i s p o s i t i v o p e r s o n a l i z z a t o , m a a n c h e f o r n i r e g l i s t r u m e n t i p e r r i p r e n d e r e i n m a n o l a p r o p r i a v i t a , d o p o u n i n t e r v e n t o m o l t o d e m o l i t i v o . A n c h e i n s e g n a r e a g u a r d a r s i a l l o s p e c c h i o e a g e s t i r e l a s t o m i a i n a u t o n o m i a è p a r t e d e l l a r i a b i l i t a z i o n e . A v e r e u n o s p a z i o a d e g u a t o l o r e n d e p o s s i b i l e " .