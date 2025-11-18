R o m a , 1 8 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - R a c c o n t a r e l a s c l e r o s i m u l t i p l a a t t r a v e r s o l e v o c i d i c h i l a v i v e o g n i g i o r n o . N a s c e d a q u e s t o i n t e n t o i l v o d c a s t ' M i l l e s t o r i e ' , r e a l i z z a t o d a M e r c k I t a l i a c o n i p a t r o c i n i d e l l ' A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a s c l e r o s i m u l t i p l a ( A i s m ) e d e l l a S o c i e t à i t a l i a n a d i n e u r o l o g i a ( S i n ) . C i n q u e b r e v i v i d e o i n t e r v i s t e d o c u m e n t a r i s t i c h e , d e l l a d u r a t a d i 1 5 m i n u t i , r e a l i z z a t e i n 5 c i t t à i t a l i a n e . P r o t a g o n i s t a d i o g n i p u n t a t a è i l d i a l o g o t r a u n p a z i e n t e e u n n e u r o l o g o . M e n t r e i l p a z i e n t e c o n d i v i d e l a s u a s t o r i a , l e s u e p a u r e , i s u o i o b i e t t i v i , i l n e u r o l o g o o f f r e s p u n t i d i r i f l e s s i o n e b a s a t i s u l l a p r o p r i a s e n s i b i l i t à e d e s p e r i e n z a c l i n i c a . U n v i a g g i o n e l l a q u o t i d i a n i t à d e l l e p e r s o n e c o n s c l e r o s i m u l t i p l a , u n d i a l o g o a p e r t o s u t e m i c h e c o i n v o l g o n o l a v i t a d i t u t t i : g e n i t o r i a l i t à , r e l a z i o n i , c a r r i e r a , s t u d i o , s p o r t . L a q u a r t a s t o r i a , ' U n a m a m m a c o n l a s c l e r o s i m u l t i p l a ' - d e s c r i v e u n a n o t a - è a m b i e n t a t a a M i l a n o e v e d e i l c o n f r o n t o t r a G l o r i a L e p p i n i , r a p p r e s e n t a n t e A i s m , e L u c i a M o i o l a , n e u r o l o g a c o o r d i n a t r i c e C e n t r o s c l e r o s i m u l t i p l a e A r e a a m b u l a t o r i o s p e d a l e S a n R a f f a e l e d i M i l a n o . I l d i a l o g o r u o t a a t t o r n o a l l ' i m p o r t a n z a , p e r c h i c o n v i v e c o n l a s c l e r o s i m u l t i p l a , d i v i v e r e p i e n a m e n t e l a g e n i t o r i a l i t à a f f r o n t a n d o l e s f i d e q u o t i d i a n e c o n c o r a g g i o e r e s i l i e n z a . " L a s c l e r o s i m u l t i p l a è u n a m a l a t t i a i n f i a m m a t o r i a e d e g e n e r a t i v a d e l s i s t e m a n e r v o s o c e n t r a l e c h e c o l p i s c e p r e v a l e n t e m e n t e i g i o v a n i a d u l t i , s p e s s o n e l p i e n o d e l l a l o r o v i t a l a v o r a t i v a , s o c i a l e e f a m i l i a r e . T r a i p r o g e t t i d i v i t a d i m o l t i g i o v a n i c ' è a n c h e q u e l l o d i c o s t r u i r e u n a f a m i g l i a , o v v e r o a v e r e d e i f i g l i - s o t t o l i n e a M o i o l a - O g g i s i a m o i n g r a d o d i g e s t i r e e f f i c a c e m e n t e a n c h e l e f o r m e p i ù a t t i v e d e l l a p a t o l o g i a , g r a z i e a u n a m p i o v e n t a g l i o d i t e r a p i e c h e c i c o n s e n t e d i p e r s o n a l i z z a r e i l t r a t t a m e n t o , t e n e n d o c o n t o d e i b i s o g n i e d e i d e s i d e r i d i c i a s c u n p a z i e n t e . E ' q u i n d i f o n d a m e n t a l e a f f r o n t a r e i l t e m a d e l l a g r a v i d a n z a f i n d a l l a d i a g n o s i o a l m o m e n t o d e l l a s c e l t a t e r a p e u t i c a , a n c h e s e i l p r o g e t t o p u ò s e m b r a r e l o n t a n o n e l t e m p o . Q u e s t o p e r m e t t e d i s e l e z i o n a r e f a r m a c i c o m p a t i b i l i e d i p i a n i f i c a r e l a g r a v i d a n z a u n a v o l t a c h e l a m a l a t t i a s i a s t a b i l i z z a t a . E ' i m p o r t a n t e p a r l a r e a n c h e d i a l l a t t a m e n t o e d i a c c u d i m e n t o d e l n e o n a t o . L a d o n n a v a r a s s i c u r a t a : n o n c i s o n o r i s c h i p e r i l b a m b i n o n é p e r l e i " . L a s c l e r o s i m u l t i p l a n o n è , i n f a t t i , u n a m a l a t t i a g e n e t i c a . " V a r i b a d i t o c o n f o r z a - r i m a r c a l ' e s p e r t a - c h e u n a d o n n a c o n s c l e r o s i m u l t i p l a p u ò e s s e r e u n a m a d r e e c c e l l e n t e e c h e q u e s t a p a t o l o g i a n o n è u n i m p e d i m e n t o p e r l a g e n i t o r i a l i t à " . ' M i l l e s t o r i e ' è u n p r o g e t t o c h e p a r l a d i l i b e r t à e r e s i l i e n z a , i l l u s t r a l a n o t a . L a s e r i e m o s t r a c o m e l a s c l e r o s i m u l t i p l a n o n d e b b a n e c e s s a r i a m e n t e r a p p r e s e n t a r e u n o s t a c o l o : c o n i g i u s t i s t r u m e n t i , i n f o r m a z i o n i e s u p p o r t o , è p o s s i b i l e c o n t i n u a r e a s o g n a r e , a c o s t r u i r e , a v i v e r e p i e n a m e n t e . O g n i e p i s o d i o è a m b i e n t a t o i n u n o s p a z i o a p e r t o , s i m b o l o d i m o v i m e n t o e d i r i n a s c i t a , e d i v e n t a u n i n v i t o a r i p e n s a r e l a m a l a t t i a c o m e p a r t e d i u n p e r c o r s o d i v i t a , n o n c o m e u n l i m i t e . C o n ' M i l l e s t o r i e ' M e r c k è a l f i a n c o d e l l e p e r s o n e c o n S m e d e l l a c o m u n i t à s c i e n t i f i c a , c o n l ' o b i e t t i v o d i m i g l i o r a r e l a q u a l i t à d i v i t a e f a v o r i r e u n a m a g g i o r e c o n s a p e v o l e z z a s u l l a p a t o l o g i a . " P e r u n ' a z i e n d a c o m e l a n o s t r a , a v e r e c u r a d e i p a z i e n t i e d e l l e p e r s o n e a l o r o v i c i n e v u o l d i r e r i s p o n d e r e a t u t t i i l o r o b i s o g n i : n o n s o l o q u e l l i t e r a p e u t i c i , m a a n c h e q u e l l i d i e d u c a z i o n e s u l l a s a l u t e " , d i c h i a r a R a m o n P a l o u d e C o m a s e m a , p r e s i d e n t e e a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o H e a l t h c a r e d i M e r c k I t a l i a . L a s e r i e v o d c a s t è d i s p o n i b i l e s u l c a n a l e Y o u T u b e d i M e r c k I t a l i a p e r t u t t o i l m e s e d i n o v e m b r e c o n c a d e n z a s e t t i m a n a l e , a c c o m p a g n a t a d a u n a c a m p a g n a s o c i a l s u l l e p a g i n e I n s t a g r a m e L i n k e d I n d e l l ' a z i e n d a . " I l p r o g e t t o r a c c o n t a c i ò c h e A i s m p r o m u o v e d a s e m p r e : l a p o s s i b i l i t à d i a n d a r e o l t r e l a s c l e r o s i m u l t i p l a , i n t e g r a n d o l a i n u n p e r c o r s o d i v i t a p i e n o e s i g n i f i c a t i v o - c o n c l u d e M a r i o A l b e r t o B a t t a g l i a , d i r e t t o r e g e n e r a l e A i s m e p r e s i d e n t e F i s m - Q u e s t o è p o s s i b i l e q u a n d o s i m e t t e a l c e n t r o l a p e r s o n a , r i c o n o s c e n d o n e i l r u o l o a t t i v o n e l p e r c o r s o d i c u r a e n e l l a r i c e r c a " .