R o m a , 2 4 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - M e r c k h a p r e s e n t a t o o g g i n u o v i r i s u l t a t i a 4 a n n i p r o v e n i e n t i d a 2 s t u d i d i f a s e 4 s u l a r g a s c a l a . I d a t i e v i d e n z i a n o l ' e f f i c a c i a a l u n g o t e r m i n e , g l i e s i t i f a v o r e v o l i i n t e r m i n i d i d i s a b i l i t à e l ’ i m p a t t o d u r a t u r o d i c l a d r i b i n a c o m p r e s s e n e l l e p e r s o n e c o n s c l e r o s i m u l t i p l a r e c i d i v a n t e . " L a n o s t r a u l t i m a a n a l i s i c o n f e r m a u l t e r i o r m e n t e c h e c l a d r i b i n a c o m p r e s s e o f f r e u n ' e f f i c a c i a d u r a t u r a s e n z a l a n e c e s s i t à d i u n ' i m m u n o s o p p r e s s i o n e c o n t i n u a , g a r a n t e n d o u n c o n t r o l l o p r o l u n g a t o s i a s u g l i a s p e t t i i n f i a m m a t o r i c h e s u q u e l l i n o n i n f i a m m a t o r i d e l l a d i s a b i l i t à l e g a t a a l l a s c l e r o s i m u l t i p l a - h a d i c h i a r a t o A l e x K u l l a , S e n i o r V i c e P r e s i d e n t & G l o b a l H e a d o f t h e N e u r o l o g y & I m m u n o l o g y M e d i c a l U n i t d i M e r c k - L ' e f f i c a c i a e l a s i c u r e z z a d i c l a d r i b i n a c o m p r e s s e s o n o s t a t e a m p i a m e n t e d i m o s t r a t e a t t r a v e r s o e n d p o i n t t r a d i z i o n a l i , s i a n e g l i s t u d i c l i n i c i c h e i n q u e l l i r e a l w o r l d . O g g i , g r a z i e a q u e s t i n u o v i e n d p o i n t s , p o s s i a m o r a p p r e s e n t a r e i n m o d o a n c o r a p i ù c o m p l e t o l ' i m p a t t o d e l t r a t t a m e n t o s u l l ' i n t e r o s p e t t r o d e l l a m a l a t t i a " . U n ' a n a l i s i i n t e g r a t a d e i d a t i r a c c o l t i n e l l ' a r c o d i 4 a n n i d a g l i s t u d i C l a r i f y - M s ( n = 4 8 2 ) e M a g n i f y - M s ( n = 2 7 0 ) , c o m p r e n s i v a d e l p e r i o d o d i 2 a n n i s e n z a t r a t t a m e n t o - r i p o r t a u n a n o t a - h a e v i d e n z i a t o u n a b a s s a i n c i d e n z a d i a c c u m u l o d i d i s a b i l i t à e d i p r o g r e s s i o n e i n d i p e n d e n t e d a l l ' a t t i v i t à d i r e c i d i v a ( P i r a ) n e i p a z i e n t i t r a t t a t i c o n c l a d r i b i n a . T a l e e f f e t t o è r i s u l t a t o p a r t i c o l a r m e n t e m a r c a t o n e i s o g g e t t i p i ù g i o v a n i e i n q u e l l i c h e h a n n o i n i z i a t o i l t r a t t a m e n t o n e l l e f a s i p r e c o c i d e l l a m a l a t t i a . A 2 a n n i d a l l a c o n c l u s i o n e d e l t r a t t a m e n t o a t t i v o , l ' 8 3 % d e i p a z i e n t i n o n p r e s e n t a v a p r o g r e s s i o n e d i d i s a b i l i t à c o n f e r m a t a ( C d p ) , m e n t r e o l t r e l ' 8 9 % e r a l i b e r o d a P i r a . I n o l t r e , i l 1 5 , 4 % d e i p a z i e n t i h a m o s t r a t o u n m i g l i o r a m e n t o c o n f e r m a t o d e l l a d i s a b i l i t à ( C d i ) , c o n u n n u m e r o d i r e c i d i v e i n f e r i o r e r i s p e t t o a l g r u p p o c o n C d p . I n o l t r e , i p a z i e n t i p i ù g i o v a n i ( ≤ 4 0 a n n i ) h a n n o m o s t r a t o u n a m i n o r e p r o b a b i l i t à d i a c c u m u l a r e P i r a . N e l l o s t u d i o d i e s t e n s i o n e M a g n i f y - M s ( m = 2 1 9 ) , i d a t i d i i m a g i n g c e r e b r a l e h a n n o e v i d e n z i a t o c h e i l t a s s o d i a t r o f i a c e r e b r a l e n e i p a z i e n t i t r a t t a t i c o n c l a d r i b i n a è r i m a s t o e n t r o i l i m i t i d e l n o r m a l e d e c l i n o f i s i o l o g i c o , r a f f o r z a n d o i l r u o l o c r u c i a l e d e l l a p r e s e r v a z i o n e d e l v o l u m e c e r e b r a l e c o m e o b i e t t i v o t e r a p e u t i c o n e l l a s c l e r o s i m u l t i p l a . T r a i l s e c o n d o e i l q u a r t o a n n o d i o s s e r v a z i o n e , l a v a r i a z i o n e p e r c e n t u a l e a n n u a l i z z a t a d e l v o l u m e c e r e b r a l e è r i m a s t a i n f e r i o r e a l l o 0 , 4 % i n t u t t i i s o t t o g r u p p i e s a m i n a t i . I p a z i e n t i c o n t a s s i r i d o t t i d i a t r o f i a c e r e b r a l e a l q u a r t o a n n o h a n n o p r e s e n t a t o u n t a s s o a n n u a l i z z a t o d i r e c i d i v e ( A r r ) p i ù b a s s o ( 0 , 0 4 ± 0 , 1 2 v s . 0 , 1 6 ± 0 , 2 6 ) e u n d e t e r i o r a m e n t o c l i n i c o m e n o m a r c a t o r i s p e t t o a q u e l l i c o n u n a r i d u z i o n e d e l v o l u m e c e r e b r a l e s u p e r i o r e a l l o 0 , 4 % . U n ' e c c e s s i v a a t r o f i a c e r e b r a l e è r i c o n o s c i u t a c o m e u n i m p o r t a n t e p r e d i t t o r e d e l l a p r o g r e s s i o n e d e l l a m a l a t t i a e d e l d e c l i n o c o g n i t i v o n e i p a z i e n t i c o n s c l e r o s i m u l t i p l a r e c i d i v a n t e .