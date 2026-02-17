R o m a , 1 7 f e b . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " L ' o b e s i t à è u n a p a t o l o g i a a d a l t o i m p a t t o n o n s o l o p e r l a s a l u t e d e i p a z i e n t i , m a a n c h e p e r i l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e e p e r l ' i n t e r o s i s t e m a s o c i a l e " . C o s ì P a o l o S c i a t t e l l a , r i c e r c a t o r e a l C e i s ( C e n t r e f o r E c o n o m i c a n d I n t e r n a t i o n a l S t u d i e s ) d e l l ' u n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i R o m a T o r V e r g a t a , i n t e r v e n d o a l l a p r e s e n t a z i o n e d i u n o s t u d i o d a l u i c o o r d i n a t o e b a s a t o s u d a t i r e a l i p e r m i s u r a r e i l p e s o d e g l i e v e n t i c a r d i o v a s c o l a r i m a g g i o r i t r a l e p e r s o n e c o n s o v r a p p e s o e o b e s i t à . " U n r e c e n t e s t u d i o h a s t i m a t o c h e l ' i m p a t t o e c o n o m i c o c o m p l e s s i v o d e l l ' o b e s i t à s u p e r a i 1 3 m i l i a r d i d i e u r o - s p i e g a S c i a t t e l l a - D i q u e s t i , c i r c a i l 5 0 % , p a r i a 6 , 6 m i l i a r d i , è l e g a t o a l l e m a l a t t i e c a r d i o v a s c o l a r i . P r o p r i o p e r c o m p r e n d e r e m e g l i o l a p o r t a t a d e l f e n o m e n o c o n u n g r u p p o d i r i c e r c a t o r i d e l C e i s a b b i a m o c o n d o t t o u n o s t u d i o c h e s i b a s a s u r e a l w o r l d d a t a , c i o è d a t i p r o v e n i e n t i d a l f l u s s o d e l l e s c h e d e d i d i m i s s i o n e o s p e d a l i e r a p u b b l i c a t e d a l m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e . L ' o b i e t t i v o e r a s t i m a r e l ' i n c i d e n z a d e i c o s i d d e t t i M a c e ( M a j o r a d v e r s e c a r d i o v a s c u l a r e v e n t s ) , o v v e r o g l i e v e n t i c a r d i o v a s c o l a r i m a g g i o r i : i n f a r t o n o n f a t a l e , i c t u s n o n f a t a l e e m o r t a l i t à c a r d i o v a s c o l a r e " . " O g n i a n n o i n I t a l i a c i r c a 3 3 0 m i l a p a z i e n t i v e n g o n o o s p e d a l i z z a t i p e r u n e v e n t o M a c e , p e r u n t o t a l e d i 3 8 0 m i l a r i c o v e r i - s o t t o l i n e a S c i a t t e l l a - Q u e s t o s i t r a d u c e i n o l t r e 3 m i l i o n i d i g i o r n a t e d i d e g e n z a e i n u n a s p e s a o s p e d a l i e r a c h e s f i o r a i 2 m i l i a r d i d i e u r o l ' a n n o " . Q u a n d o i d a t i v e n g o n o s t r a t i f i c a t i p e r g r a d o d i s o v r a p p e s o e o b e s i t à , " e m e r g e u n e l e m e n t o p a r t i c o l a r m e n t e r i l e v a n t e : l e r i o s p e d a l i z z a z i o n i a u m e n t a n o p r o g r e s s i v a m e n t e c o n l a s e v e r i t à d e l l ' o b e s i t à . N e i p a z i e n t i c o n o b e s i t à g r a v e – e v i d e n z i a S c i a t t e l l a - i l t a s s o d i r i o s p e d a l i z z a z i o n e a 2 a n n i è p r o s s i m o a l 5 0 % . S i g n i f i c a c h e 1 p a z i e n t e s u 2 v a i n c o n t r o a u n n u o v o e v e n t o c a r d i o v a s c o l a r e m a g g i o r e e n t r o 2 a n n i d a l p r i m o r i c o v e r o " . O l t r e a i c o s t i s a n i t a r i d i r e t t i , p r o s e g u e l ' e s p e r t o , " i l p e s o d e l l ' o b e s i t à s i r i f l e t t e a n c h e s u g l i a n n i l a v o r a t i v i p e r d u t i e s u l l a p r o d u t t i v i t à . N e l l o s t u d i o è s t a t a c o n d o t t a u n ' a n a l i s i d i s c e n a r i o b a s a t a s u i r i s u l t a t i d e l l o s t u d i o c l i n i c o r a n d o m i z z a t o S e l e c t , c h e h a v a l u t a t o u n a c o o r t e d i p a z i e n t i c o n u n a s t o r i a p r e g r e s s a d i e v e n t i c a r d i o v a s c o l a r i , m a n o n o b e s i . I n q u e l c o n t e s t o s i è o s s e r v a t a u n a r i d u z i o n e d e g l i e v e n t i M a c e p a r i a l 2 0 % , c o n i n t e r v a l l i d i o s c i l l a z i o n e c h e a u m e n t a v a n o n e i p a z i e n t i c o n m a g g i o r e s e v e r i t à c l i n i c a . A p p l i c a n d o q u e s t i r i s u l t a t i a i d a t i o s s e r v a t i n e l l e s c h e d e d i d i m i s s i o n e o s p e d a l i e r a , l a s i m u l a z i o n e s t i m a u n r i s p a r m i o d i c i r c a 1 . 5 0 0 e u r o p e r o g n i p a z i e n t e o s p e d a l i z z a t o . L ' i m p i e g o d i t e r a p i e e f f i c a c i n e l l a p r e v e n z i o n e s e c o n d a r i a c a r d i o v a s c o l a r e p o t r e b b e g e n e r a r e r i s p a r m i f i n o a 5 5 0 m i l i o n i d i e u r o i n 2 a n n i , r a p p r e s e n t a n d o u n a s t r a t e g i a c o n c r e t a p e r m i g l i o r a r e g l i e s i t i c l i n i c i e g a r a n t i r e l a s o s t e n i b i l i t à d e l s i s t e m a s a n i t a r i o " .