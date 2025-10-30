R o m a , 3 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - È i n c o r s o d i s v o l g i m e n t o l ’ i n c i d e n t e p r o b a t o r i o , r i c h i e s t o d a l l a p r o c u r a , n e l c o n t r a d d i t o r i o d i t u t t e l e p a r t i c o n i r e l a t i v i c o n s u l e n t i , c o n d u e p e r i t i i n c a r i c a t i d a l G i p d e l T r i b u n a l e d i B o l z a n o , a l f i n e d i v e r i f i c a r e s e l a c a u s a d e l d e c e s s o d i M a t i l d e L o r e n z i ' ' s i a d a d e t e r m i n a r s i a s e g u i t o d e l l a p r i m a i n i z i a l e c a d u t a d e l l ’ a t l e t a l u n g o i l t r a c c i a t o o d a l s u c c e s s i v o i m p a t t o c o n t r o i l m a r g i n e d e l l a p i s t a ' ' e ' ' d i a c c e r t a r e e v e n t u a l i p r o f i l i c o l p o s i i n r e l a z i o n e a l l ’ o m e s s a r i m o z i o n e d e l c o r d o l o a b o r d o p i s t a o c o m u n q u e d e l l a m a n c a t a p r e d i s p o s i z i o n e d i m i s u r e d i s i c u r e z z a c h e a v r e b b e r o p o t u t o e v i t a r e l ’ e v e n t o ' ' . L o f a s a p e r e l a p r o c u r a d i B o l z a n o .