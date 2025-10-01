R o m a , 1 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " I l D i s e g n o d i l e g g e d e l e g a c h e è s t a t o a p p r o v a t o n e l C o n s i g l i o d e i m i n i s t r i n e l 1 8 s e t t e m b r e s c o r s o n o n è u n s e m p l i c e i n t e r v e n t o n o r m a t i v o , è l a v o l o n t à p o l i t i c a d i a r r i v a r e a u n a r i f o r m a s t r u t t u r a l e d e l s e t t o r e f a r m a c e u t i c o i t a l i a n o e d è u n a r i f o r m a i m p o r t a n t e . P e r t r o p p o t e m p o a b b i a m o v i s s u t o c o n u n a l e g i s l a z i o n e f r a m m e n t a t a , s t r a t i f i c a t a , a v o l t e a n c h e c o n t r a d d i t t o r i a ; u n l a b i r i n t o n o r m a t i v o c h e h a r a l l e n t a t o l ' a c c e s s o a i f a r m a c i , h a c o m p l i c a t o i p r o c e s s i a u t o r i z z a t i v i e , q u e s t o è i l p u n t o c h e m i p r e m e s o t t o l i n e a r e , s p e s s o h a p e n a l i z z a t o s o p r a t t u t t o i c i t t a d i n i . I l T e s t o u n i c o " s u l l a f a r m a c e u t i c a " n a s c e p r o p r i o d a l l a v o l o n t à c h i a r a d i s u p e r a r e q u e s t a c o m p l e s s i t à , p e r c o s t r u i r e u n q u a d r o n o r m a t i v o p i ù s e m p l i c e , p i ù c h i a r o , p i ù m o d e r n o , p i ù e f f i c i e n t e . U n q u a d r o c h e g a r a n t i s c a e q u i t à n e l l ' a c c e s s o a l l e c u r e , s o s t e n i b i l i t à e c o n o m i c a d e l s i s t e m a , v a l o r i z z a z i o n e d e l l ' e c c e l l e n z a a n c h e s c i e n t i f i c a i t a l i a n a " . C o s ì i l m i n i s t r o d e l l a S a l u t e , O r a z i o S c h i l l a c i , i n t e r v e n e n d o o g g i a R o m a a u n i n c o n t r o c o n i g i o r n a l i s t i d e d i c a t o a l l a p r e s e n t a z i o n e d e i d e t t a g l i d e l D d l d e l e g a s u l T e s t o u n i c o p e r l a f a r m a c e u t i c a . N e l r i n g r a z i a r e " i l l a v o r o s v o l t o d a l s o t t o s e g r e t a r i o M a r c e l l o G e m m a t o " , i l m i n i s t r o h a r i c o r d a t o c h e " q u e s t i m i l l e g i o r n i d i g o v e r n o h a n n o s e g n a t o u n p e r c o r s o p r e c i s o " s u c u i " c o n t i n u i a m o a l a v o r a r e p e r u n a s a n i t à p i ù f o r t e , p i ù v i c i n a a i t e r r i t o r i , p i ù c a p a c e d i r i s p o n d e r e a i b i s o g n i r e a l i d e l l e p e r s o n e " . O l t r e a d a v e r " i n v e s t i t o r i s o r s e " e , " s o p r a t t u t t o , i n t r o d o t t o r i f o r m e - h a c o n t i n u a t o S c h i l l a c i - s t i a m o p o r t a n d o a v a n t i u n a b a t t a g l i a i n t e n s a r i s p e t t o a l l a d i s o r g a n i z z a z i o n e , a l l e l i s t e d ' a t t e s a , d o v e v e d i a m o t r e n d p o s i t i v i c h e p e r ò a n c o r a n o n s o n o s o d d i s f a c e n t i . C i g u i d a l a v o g l i a c h i a r a d i p r o t e g g e r e i l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e , d i v a l o r i z z a r e l e r i s o r s e u m a n e d i c h i l a v o r a n e l S s n " e " n e l s o l o i n t e r e s s e d e i c i t t a d i n i c h e d e v o n o a v e r e , l o r i p e t o , u n a c c e s s o e q u o a l l e c u r e . I l T e s t o u n i c o s i i n s e r i s c e p r o p r i o i n q u e s t a l o g i c a - h a s o t t o l i n e a t o i l m i n i s t r o - I l m i o i n v i t o è q u e l l o d i p r o s e g u i r e n e l l a d i g i t a l i z z a z i o n e d e i p r o c e s s i , n e l l ' i n t e r o p e r a b i l i t à c o m p l e t a d e l l e b a n c h e d e i d a t i s a n i t a r i , i n u n a r e v i s i o n e s e r i a e t r a s p a r e n t e d e i m e c c a n i s m i d i s p e s a " . I l T e s t o u n i c o p e r l a f a r m a c e u t i c a " n o n p u ò e n o n d e v e d i v e n t a r e t e r r e n o d i c o n t r a t t a z i o n e p e r i n t e r e s s i d i p a r t e , n o n s a r à u n o s t r u m e n t o a l s e r v i z i o d i s i n g o l e c a t e g o r i e , d i c o r p o r a z i o n i " - h a p r o s e g u i t o i l m i n i s t r o . " L ' u n i c a c a t e g o r i a c h e c i d e v e g u i d a r e è q u e l l a d e i c i t t a d i n i , i l l o r o d i r i t t o a l l a s a l u t e , i l l o r o d i r i t t o a u n s i s t e m a e f f i c i e n t e , e q u o , t r a s p a r e n t e " , h a a f f e r m a t o S c h i l l a c i , r i c o r d a n d o q u a n t o g i à d e t t o i l g i o r n o d e l l ' a p p r o v a z i o n e d e l D d l d e l e g a d a l C o n s i g l i o d e i m i n i s t r i . " Q u e s t o p r o v v e d i m e n t o d e v e e s s e r e n e l l ' u n i c o i n t e r e s s e d e i c i t t a d i n i e d e l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e p u b b l i c o - h a r i b a d i t o - N o n a c c e t t e r e m o m a i c o m p r o m e s s i a l r i b a s s o , n o n a c c e t t e r e m o d i r i d u r r e l a p o r t a t a i n n o v a t i v a d i q u e s t a r i f o r m a p e r a c c o n t e n t a r e p r e s s i o n i d i p a r t e . N a t u r a l m e n t e - h a a g g i u n t o - i l c o n f r o n t o c o n t u t t i g l i s t a k e h o l d e r s a r à a m p i o , s a r à a p e r t o , s a r à r i s p e t t o s o , m a d o v r à e s s e r e u n c o n f r o n t o n e l m e r i t o , s u i c o n t e n u t i , s u l l e s o l u z i o n i m i g l i o r i p e r g a r a n t i r e e f f i c a c i a e d e q u i t à . P o i i l P a r l a m e n t o a v r à t u t t o i l t e m p o d i d i s c u t e r e , e m e n d a r e , m i g l i o r a r e i l t e s t o ; l e R e g i o n i o v v i a m e n t e s a r a n n o c o i n v o l t e ; l e a s s o c i a z i o n i d i c a t e g o r i a , l e s o c i e t à s c i e n t i f i c h e , l e o r g a n i z z a z i o n i d e i p a z i e n t i , t u t t i p o t r a n n o d i r e l a l o r o " . " I l p u n t o d i p a r t e n z a e i l p u n t o d i a r r i v o - h a r i m a r c a t o i l m i n i s t r o - d e v o n o r i m a n e r e g l i s t e s s i " , c i o è d o t a r s i d i " u n a l e g i s l a z i o n e f a r m a c e u t i c a m o d e r n a , s o s t e n i b i l e e i n t e r a m e n t e a l s e r v i z i o d e l l a s a l u t e p u b b l i c a . I l l a v o r o c h e c i a t t e n d e s a r à i m p e g n a t i v o , s o n o s i c u r o c h e i l s o t t o s e g r e t a r i o G e m m a t o , c h e h a l a d e l e g a s p e c i f i c a a q u e s t e t e m a t i c h e - h a c o n c l u s o - s a p r à o p e r a r e c o n q u e l r i g o r e e d i s c i p l i n a c h e m e r i t a e c h e m e r i t i a m o t u t t i n o i , p e r u n S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e s e m p r e p i ù f o r t e e , l a s c i a t e m i d i r e , s o p r a t t u t t o v i c i n o " a c h i n e h a p i ù n e c e s s i t à .