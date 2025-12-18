R o m a , 1 8 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " L e d i s u g u a g l i a n z e s o c i a l i n e l l ' a c c e s s o a l l a d i a g n o s i p r e c o c e " d i c a n c r o " e l a p e r s i s t e n z a d i c o m p o r t a m e n t i a r i s c h i o r a p p r e s e n t a n o s f i d e u r g e n t i , c h e r i c h i e d o n o u n ' a z i o n e d e c i s a e c o o r d i n a t a . I l P i a n o o n c o l o g i c o n a z i o n a l e 2 0 2 3 - 2 0 2 7 è u n a r i s p o s t a c o n c r e t a a q u e s t e s f i d e : d a l l ' i n t e g r a z i o n e d e i p e r c o r s i a s s i s t e n z i a l i , a l p o t e n z i a m e n t o d e l l a p r e v e n z i o n e , f i n o a l l o s v i l u p p o d e l l a r i c e r c a . L ' e p i d e m i o l o g i a d e i t u m o r i s t a c a m b i a n d o e l a p r e v e n z i o n e è l a l e v a s t r a t e g i c a s u c u i i n v e s t i r e " . L o s c r i v e i l m i n i s t r o d e l l a S a l u t e , O r a z i o S c h i l l a c i , n e l l a p r e f a z i o n e d e l l a 1 5 e s i m a e d i z i o n e d e l c e n s i m e n t o ' I n u m e r i d e l c a n c r o i n I t a l i a 2 0 2 5 ' , p r e s e n t a t a o g g i a R o m a a P a l a z z o B a l d a s s i n i . " P r o m u o v e r e s t i l i d i v i t a s a n i e i n c r e m e n t a r e l ' a d e s i o n e a i p r o g r a m m i d i s c r e e n i n g o r g a n i z z a t i - s o t t o l i n e a i l m i n i s t r o - s o n o a t t i v i t à s t r a t e g i c h e p e r r i d u r r e i l r i s c h i o d i s v i l u p p a r e m o l t i t i p i d i t u m o r e , c o n s e n t i r e u n a d i a g n o s i p r e c o c e e i n t e r c e t t a r e t e m p e s t i v a m e n t e l a m a l a t t i a . A b b i a m o s t a n z i a t o r i s o r s e p e r a m p l i a r e l a f a s c i a d i e t à d a s o t t o p o r r e a g l i s c r e e n i n g d e l c a n c r o d e l l a m a m m e l l a e d e l c o l o n r e t t o . C o s ì c o m e g a r a n t i a m o f o n d i p e r l a R e t e i t a l i a n a p e r l o s c r e e n i n g d e l c a n c r o d e l p o l m o n e " , r i c o r d a S c h i l l a c i . " I l n o s t r o o b i e t t i v o - a s s i c u r a - è i n s e r i r e q u a n t o p r i m a a n c h e q u e s t o s c r e e n i n g n e i p r o g r a m m i g r a t u i t i d e l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e . I n o l t r e , c o n l ' a g g i o r n a m e n t o d e i L i v e l l i e s s e n z i a l i d i a s s i s t e n z a ( L e a ) , s a r à i n t r o d o t t o u n p r o g r a m m a d i s o r v e g l i a n z a a t t i v a p e r i t u m o r i e r e d i t a r i d e l l a m a m m e l l a e d e l l ' o v a i o " .