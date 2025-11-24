R o m a , 2 4 n o v . - ( A d n k r o n o s ) - “ L ’ a r t i c o l o 3 2 , d i s c i p l i n a i l d i r i t t o f o n d a m e n t a l e d e l l a s a l u t e , c h e è u n d i r i t t o c h e v a r e s o e s i g i b i l e . I l n o s t r o o r d i n a m e n t o d i s c i p l i n e r à l e R e g i o n i c o m e g e s t o r i d e l s e r v i z i o s a n i t a r i o e d è p e r q u e s t o c h e o g g i c i t r o v i a m o a q u e s t o i m p o r t a n t e c o n v e g n o o r g a n i z z a t o d a l D i f e n s o r e c i v i c o , p e r c h é l e R e g i o n i s v o l g o n o u n r u o l o d i o r g a n i z z a z i o n e e g e s t i o n e e l o S t a t o d i s c i p l i n a i l i v e l l i e s s e n z i a l i d i a s s i s t e n z a e f i n a n z i a i l F o n d o s a n i t a r i o n a z i o n a l e c o n i l r i p a r t o t r a l e R e g i o n i ” . S o n o l e p a r o l e d i E g i d i o S c h i a v e t t i , r e s p o n s a b i l e d e l l a S e g r e t e r i a T e c n i c a d e l P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o R e g i o n a l e d e l L a z i o n e l c o r s o d e l c o n v e g n o ‘ I l D i f e n s o r e c i v i c o c o m e G a r a n t e d e l D i r i t t o a l l a S a l u t e : q u a l i s c e n a r i p o s s i b i l i ’ , s v o l t o s i p r e s s o l a S a l a M e c h e l l i d e l C o n s i g l i o r e g i o n a l e d e l L a z i o a R o m a . L ’ i n i z i a t i v a h a p r o m o s s o u n a r i f l e s s i o n e s u l r u o l o d e l D i f e n s o r e c i v i c o n e l l a t u t e l a d e l d i r i t t o a l l a s a l u t e . I s p i r a t a a l l a L e g g e G e l l i - B i a n c o ( n . 2 4 / 2 0 1 7 ) , a p p r o f o n d i s c e f u n z i o n i e r e s p o n s a b i l i t à d e l G a r a n t e d e l d i r i t t o a l l a s a l u t e e m i r a a f a v o r i r e i l d i a l o g o t r a i s t i t u z i o n i , e s p e r t i e c i t t a d i n i p e r i n d i v i d u a r e s t r u m e n t i c o n c r e t i c h e r e n d a n o p i ù e f f e t t i v a l a t u t e l a d i q u e s t o d i r i t t o f o n d a m e n t a l e . “ I l r u o l o d e l l e p r o f e s s i o n i è f o n d a m e n t a l e , c o s ì c o m e è i m p o r t a n t e i l r u o l o d i m e d i a z i o n e c h e p u ò s v o l g e r e i l d i f e n s o r e c i v i c o - s p i e g a S c h i a v e t t i - I l d i f e n s o r e c i v i c o s v o l g e u n r u o l o i m p o r t a n t e i n m o l t e m a t e r i e e o g g i , f a r l o a n c h e n e l m o n d o d e l l a s a l u t e , c o m e t u t e l a e g a r a n t e d e i d i r i t t i d e i c i t t a d i n i , è u n e l e m e n t o i m p o r t a n t e p o i c h é , i n q u e s t o s e t t o r e , i l r a p p o r t o t r a c i t t a d i n o e p u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e d e v e e s s e r e m e d i a t o n e l m i g l i o r e d e i m o d i ” . “ S o n o t r e n t ' a n n i c h e s e g u o l e t e m a t i c h e c h e r i g u a r d a n o l a s a n i t à , d a l C o n s i g l i o r e g i o n a l e e d a l l a G i u n t a e i n q u e s t i a n n i i l r a p p o r t o t r a c i t t a d i n i e s e r v i z i o s a n i t a r i o s i è m o d i f i c a t o m o l t o : C i t t a d i n a n z a A t t i v a , o r g a n i z z a z i o n e d i s u p p o r t o d e i c i t t a d i n i , a d e s e m p i o , u n a v o l t a s i c h i a m a v a T r i b u n a l e d e i d i r i t t i d e l m a l a t o . E r a u n a m o d a l i t à q u a s i g i à d i c o n t e n z i o s o c o n l a p u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e . P o i , i l r u o l o a n c h e d i e v o l u z i o n e d e l m o n d o d e l l ' a s s o c i a z i o n i s m o d e i p a z i e n t i , l ' a s s o c i a z i o n i s m o d e i c i t t a d i n i , d e g l i s t a k e h o l d e r , s i è m a t u r a t o m o l t o e q u i n d i a d o g g i c ' è u n r a p p o r t o s e m p r e p o s i t i v o , c h e v a c o s t r u i t o - s o t t o l i n e a - N e l l a R e g i o n e L a z i o i l m a g g i o r n u m e r o d i s e g n a l a z i o n i a l l ' U f f i c i o r e l a z i o n i c o n i l p u b b l i c o d e l l a G i u n t a a v v i e n e s u l t e m a d e l l a s a n i t à , p e r c h é i c i t t a d i n i s a n n o c h e è l a R e g i o n e c h e g e s t i s c e l a s a n i t à , a t t r a v e r s o l e a z i e n d e s a n i t a r i e l o c a l i : a b b i a m o , c o m p l e s s i v a m e n t e , d i e c i A s l n e l L a z i o e a b b i a m o d e l l e a z i e n d e o s p e d a l i e r e c h e g e s t i s c o n o s o p r a t t u t t o l e p r e s t a z i o n i s a n i t a r i e , c o m e l a g r a n d e a z i e n d a o s p e d a l i e r a u n i v e r s i t a r i a ” . “ P e r t a n t o , d i s p o n i a m o d i u n s i s t e m a c o m p l e s s o c h e v a g o v e r n a t o i n r a p p o r t o a n c h e c o n l a c o m u n i c a z i o n e d i s a n i t à . U n t e m a m o l t o d e l i c a t o , s o p r a t t u t t o c o n l ' a v v e n t o d e i s o c i a l . M o l t i d i v o i , u t i l i z z a n o s p e s s o q u e l l o c h e v i e n e d e f i n i t o ‘ d o t t o r G o o g l e ’ , c i o è p e n s a r e d i c a p i r e a t t r a v e r s o u n ' i n f o r m a z i o n e m e d i a t a d a i s o c i a l a l c u n e c o s e , c h e , i n v e c e , s o n o c o m p l e s s e . N e è u n e s e m p i o i l r a p p o r t o d i f f i c i l e t r a i l m o n d o e l e p r o f e s s i o n i s a n i t a r i e , d o v e c ' è m o l t a f i d u c i a , m a a l l o s t e s s o t e m p o m o l t a c o n f l i t t u a l i t à - c o n t i n u a S c h i a v e t t i - l a v i o l e n z a s t e s s a n e i c o n f r o n t i d e g l i o p e r a t o r i n a s c e d a u n a d i s i n f o r m a z i o n e e d a u n a c a t t i v a g e s t i o n e d e l r a p p o r t o . G l i o p e r a t o r i , s p e s s o , v i v o n o s i t u a z i o n i d i s t r e s s e d i b u r n o u t , c o m e v e n g o n o d e f i n i t e i n g e r g o . P e r t a n t o , è n e c e s s a r i o c a p i r e i l c l i m a c h e m o l t e v o l t e s i v i v e a l l ' i n t e r n o d e i r e p a r t i e d e i p r o n t o s o c c o r s o . S i t r a t t a d i u n a c u l t u r a d e l r a p p o r t o d i m e d i a z i o n e c o n l a p u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e e c o n l a s a n i t à , c h e s e c o n d o a i u t a ” . “ O g g i è u n ' i m p o r t a n t e g i o r n a t a p r o p r i o p e r d i r e c h e i l d i f e n s o r e c i v i c o p u ò d i v e n t a r e a n c h e n e l L a z i o g a r a n t e d e l l a s a l u t e d e i c i t t a d i n i , m a s o p r a t t u t t o g a r a n t e d e l d i r i t t o f o n d a m e n t a l e , c h e è q u e l l o d e l l a s a l u t e . P e n s o c h e s i a u n a f i g u r a u t i l e a t u t t i , s o p r a t t u t t o a n c h e a c h i g e s t i s c e i l s e r v i z i o s a n i t a r i o , p e r c h é a i u t a r e a l a v o r a r e m e g l i o t u t t i e a i u t a r e i c i t t a d i n i s i g n i f i c a a n c h e r i d u r r e u n c o n t e n z i o s o s p e s s o f o r z a t o , a n c h e i n m o d o u t i l i t a r i s t i c o . I c i t t a d i n i v a n n o t u t e l a t i e p e n s o c h e l a c o s a m i g l i o r e s i a d a r e a l d i f e n s o r e c i v i c o , a M a r i n o F a r d e l l i , q u e s t o r u o l o ” , c o n c l u d e .