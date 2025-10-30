R o m a , 3 0 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - “ R i s p a r m i o e f i d u c i a s o n o p a r o l e i n s c i n d i b i l i : n e g l i u l t i m i d i e c i a n n i l o s t o c k d e l r i s p a r m i o è s t a t o s t a b i l m e n t e s o p r a i 3 2 0 m i l i a r d i d i e u r o ” . C o s ì l ’ a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i C d p D a r i o S c a n n a p i e c o , i n t e r v e n e n d o a l l ’ e v e n t o p e r i 1 5 0 a n n i d i R i s p a r m i o P o s t a l e i n c o r s o o g g i a R o m a . “ I l r i s p a r m i o è l a l i n f a v i t a l e d e l l ’ i n v e s t i m e n t o , e l ’ i n v e s t i m e n t o è i l m o t o r e d e l l a c r e s c i t a e c o n o m i c a . R i s p a r m i o p r i v a t o c o m e f o n d a m e n t o d e l l a l i b e r t à i n d i v i d u a l e e d e l l o s v i l u p p o n a z i o n a l e a t t r a v e r s o i l s u o i m p i e g o p r o d u t t i v o , c i o è a s o s t e g n o d e l l a c r e s c i t a . L a f u n z i o n e è c h i a r a : c o n v o g l i a r e i l r i s p a r m i o d e i c i t t a d i n i v e r s o i n v e s t i m e n t i c a p a c i d i g e n e r a r e f o r t i b e n e f i c i e c o n o m i c i e s o c i a l i ” . I l R i s p a r m i o P o s t a l e “ è u n r i s p a r m i o c i r c o l a r e c h e o r i g i n a d a l P a e s e , d a i r i s p a r m i a t o r i . O g g i s o n o 2 7 m i l i o n i i r i s p a r m i a t o r i p o s t a l i e l e r i s o r s e v e n g o n o d e s t i n a t e a l P a e s e p e r f a r e i n f r a s t r u t t u r e s o c i a l i e i n f r a s t r u t t u r e d i o g n i t i p o , r e t i , s t r a d e , r e t i d i g i t a l i , e p e r s u p p o r t a r e l e i m p r e s e . Q u i n d i è u n s i s t e m a c h e s i a u t o a l i m e n t a p e r r e n d e r e l ' I t a l i a p i ù c o m p e t i t i v a , p i ù s o l i d a l e , a n c h e p i ù s o s t e n i b i l e ” . “ I l R i s p a r m i o P o s t a l e è g a r a n t i t o , s i p u ò t o r n a r e i n o g n i m o m e n t o n e l l ' u f f i c i o e o t t e n e r e a l l a p a r i q u e l l o c h e s i è i n v e s t i t o , a t a s s i c r e s c e n t i , m a s o p r a t t u t t o è u n a f o r m a s i c u r a e d è u n m o d o p e r s c o m m e t t e r e s u l f u t u r o d e l P a e s e . R i p e t o , s i r i s p a r m i a p e r c h é s i c r e d e n e l f u t u r o d e l P a e s e . N o i c r e d i a m o c h e q u e s t o P a e s e p o s s a a v e r e u n g r a n d e f u t u r o ” , c o n c l u d e S c a n n a p i e c o .