R o m a , 1 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - A s s a l t o a l p u l l m a n d e i t i f o s i d i P i s t o i a , d o p o i l m a t c h d i b a s k e t s u l c a m p o d e l l a S e b a s t i a n i R i e t i , e l ' a u t i s t a m u o r e c o l p i t o d a u n m a t t o n e . L u n g o l a s u p e r s t r a d a R i e t i - T e r n i , a l l ' a l t e z z a d e l l o s v i n c o l o d i C o n t i g l i a n o ( R i e t i ) , i l p u l l m a n è s t a t o c o l p i t o d a p i e t r e e a l t r i o g g e t t i c o n t u n d e n t i . U n o d i q u e s t i , u n m a t t o n e , h a c e n t r a t o i n p i e n o l ' a u t i s t a d i s c o r t a d e l m e z z o . L a s i t u a z i o n e c l i n i c a d e l l ' u o m o è s t a t a f i n d a s u b i t o g i u d i c a t a c o m e g r a v e e , u n a v o l t a a r r i v a t i i s o c c o r s i , s i è t e n t a t o p e r p i ù d i u n ' o r a d i p r o c e d e r e a l l a r i a n i m a z i o n e . I t e n t a t i v i s o n o r i s u l t a t i v a n i , l ' u o m o c h e è s t a t o d i c h i a r a t o d e c e d u t o , c o m e r i f e r i s c e P i s t o i a s p o r t . L a s o c i e t à t o s c a n a h a a p p r e s o " c o n s g o m e n t o l a n o t i z i a d e l l a m o r t e d i u n o d e i d u e a u t i s t i i n s e r v i z i o s u u n p u l l m a n c h e t r a s p o r t a v a i t i f o s i b i a n c o r o s s i d i r i t o r n o d a l l a t r a s f e r t a d i R i e t i " . " A l l a l u c e d e l l e p r i m e n o t i z i e e m e r s e , e i n a t t e s a d e i r i s c o n t r i u f f i c i a l i d e l l a m a g i s t r a t u r a , l a s o c i e t à s i d i c h i a r a s c o n c e r t a t a p e r l a d i n a m i c a c h e h a p r o v o c a t o l ’ i n c i d e n t e " , s i l e g g e i n u n a n o t a d e l c l u b . " S i t r a t t a d i u n u n f a t t o g r a v i s s i m o s u l q u a l e g l i i n q u i r e n t i , d e i q u a l i a b b i a m o p i e n a f i d u c i a , f a r a n n o l u c e . C i t r o v i a m o a p a r l a r e d i f a t t i c h e n u l l a h a n n o a c h e v e d e r e c o n l o s p o r t , e t o t a l m e n t e d i s t a n t i d a i v a l o r i c h e o g n i g i o r n o , c o m e c l u b , c e r c h i a m o d i p o r t a r e a v a n t i " , c o n c l u d e l a n o t a . " Q u a n t o a c c a d u t o s t a s e r a a l t e r m i n e d e l l a g a r a c o n t r o l a E s t r a P i s t o i a c i l a s c i a s g o m e n t i . I l p u l l m a n c h e t r a s p o r t a v a i t i f o s i o s p i t i , s u l l a s t r a d a d e l r i e n t r o , h a s u b i t o u n a t t o i n q u a l i f i c a b i l e , i n q u a n t o v i t t i m a d i u n a s a s s a i o l a c h e h a c a u s a t o i l d e c e s s o d i u n a u t i s t a d e l p u l l m a n s t e s s o " , l a p o s i z i o n e e s p r e s s a d a l l a S e b a s t i a n i B a s k e t R i e t i , c h e " s i d i s s o c i a c o m p l e t a m e n t e d a q u a n t o a c c a d u t o e d e s p r i m e i l p i ù s i n c e r o c o r d o g l i o e l a p r o p r i a v i c i n a n z a a l l a f a m i g l i a d e l l ’ a u t i s t a t r a g i c a m e n t e s c o m p a r s o " . L a F e d e r a z i o n e I t a l i a n a P a l l a c a n e s t r o e s p r i m e l e s u e p i ù s e n t i t e e d a d d o l o r a t e c o n d o g l i a n z e a l l a f a m i g l i a d e l l a v i t t i m a d e l l ' " i n s e n s a t o a t t o c o m p i u t o " , c o m e l e g g e i n u n a n o t a , n e l l a q u a l e l a F i p a s s i c u r a c h e " s e g u i r à c o n l a m a s s i m a a t t e n z i o n e g l i s v i l u p p i g i u d i z i a r i d e l l a v i c e n d a p e r a s s u m e r e e v e n t u a l i c o n s e g u e n t i p r o v v e d i m e n t i " . " U n a t t o c r i m i n a l e c h e c i l a s c i a i n c r e d u l i , l ' a s s a l t o a c o l p i d i s a s s i c o n t r o i l p u l l m a n d e i t i f o s i d e l P i s t o i a B a s k e t n e l d o p o p a r t i t a c o n i l R i e t i . C i s t r i n g i a m o i n t o r n o a i f a m i l i a r i d e l l ' a u t i s t a c h e è s t a t o u c c i s o . I l n o s t r o p e n s i e r o è p e r l o r o . S i a m o i n c o n t a t t o c o n i p i s t o i e s i c h e e r a n o s u l p u l l m a n e c o n l e a u t o r i t à c h e s t a n n o s v o l g e n d o l e i n d a g i n i " , s c r i v e s u F a c e b o o k i l s i n d a c o d i P i s t o i a , A l e s s a n d r o T o m a s i . " U n a t t o c r i m i n a l e s c i o c c a n t e . C i a u g u r i a m o c h e v e n g a i m m e d i a t a m e n t e a c c e r t a t a l a d i n a m i c a d e i f a t t i e v e n g a f a t t a p i e n a g i u s t i z i a " , s c r i v e s u F a c e b o o k i l s i n d a c o d i R i e t i , D a n i e l e S i n i b a l d i . " L ' i n t e r a c o m u n i t à r e a t i n a c o n d a n n a c o n s d e g n o q u e s t o a t t o s p r e g e v o l e c h e n u l l a h a a c h e f a r e c o n R i e t i e c o n l o s p o r t . E s p r i m i a m o v i c i n a n z a a i f a m i l i a r i d e l d e f u n t o , a l l a s o c i e t à e a l l a C i t t à d i P i s t o i a " , c o n c l u d e S i n i b a l d i .