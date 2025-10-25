R o m a , 2 5 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ I l c a m b i o d e l l o S t a t u t o è u n p a s s a g g i o c r u c i a l e p e r c h é d e f i n i s c e l a p o s t u r a d e l l a S a r d e g n a n e i c o n f r o n t i d e l l o S t a t o . È e s s e n z i a l e t r o v a r e u n e q u i l i b r i o : l o S t a t o n o n d e v e a r r e t r a r e , m a l a R e g i o n e d e v e p o t e r e s e r c i t a r e p i e n a m e n t e l a p r o p r i a a u t o n o m i a . È u n p e r c o r s o c h e n o n p u ò e s s e r e d e c i s o n e l l e s t a n z e c h i u s e , m a c o s t r u i t o i n s i e m e a l C o n s i g l i o e a i c i t t a d i n i , c o n t r a s p a r e n z a e v i s i o n e ” . L o d i c e d i c h i a r a t o A l e s s a n d r a T o d d e , i n t e r v e n e n d o a l l a d u e g i o r n i o r g a n i z z a t a d a l s e n a t o r e P d M a r c o M e l o n i a C a g l i a r i “ F a c c i a m o i l p u n t o ” . “ C o n q u e s t o g o v e r n o d i d e s t r a , o g n i v o l t a c h e s i p a r l a d i r i f o r m e o d i i n t e r e s s e n a z i o n a l e , l a S a r d e g n a v i e n e s i s t e m a t i c a m e n t e m a r g i n a l i z z a t a . È i l m o m e n t o d i r i b a d i r e c o n f o r z a i l d i r i t t o d e l l a n o s t r a R e g i o n e a c o n t a r e n e l l e s c e l t e s t r a t e g i c h e d e l P a e s e ” , h a c o n c l u s o .