R o m a , 2 5 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " C ’ è g r a n d e g i o i a p e r l a s e n t e n z a c h e h a c o n f e r m a t o l a p i e n a l e g i t t i m i t à d i A l e s s a n d r a T o d d e , P r e s i d e n t e d e m o c r a t i c a m e n t e e l e t t a d a i c i t t a d i n i s a r d i . È l a v i t t o r i a d e l l a d e m o c r a z i a c o n t r o c h i , a d e s t r a , h a p r o v a t o p e r m e s i a m i n a r e l a s t a b i l i t à d e l l a R e g i o n e e a n e g a r e l a v o l o n t à p o p o l a r e c o n f o r z a t u r e i r r e s p o n s a b i l i " . C o s ì i l s e n a t o r e P d M a r c o M e l o n i . " A d e s s o p o s s i a m o f i n a l m e n t e g u a r d a r e a v a n t i . L a S a r d e g n a h a b i s o g n o d i u n g o v e r n o s t a b i l e , c a p a c e d i p r o g r a m m a r e e d i r i f o r m a r e c o n u n o s g u a r d o l u n g o , c h e v a d a o l t r e l a s i n g o l a l e g i s l a t u r a . P e r q u e s t o , p a r t e n d o d a l g o v e r n o d e l l a R e g i o n e e d e l l e p r i n c i p a l i c i t t à d e l l a S a r d e g n a , è n e c e s s a r i o c h e i p r o s s i m i s i a n o a n n i d i r i f o r m e , r i s a n a m e n t o e b u o n g o v e r n o . S t a a n o i r e n d e r e e f f e t t i v i i d i r i t t i d i t u t t i i c i t t a d i n i a l l a s a n i t à e a l l ’ i s t r u z i o n e , i n t e r v e n i r e s u i n f r a s t r u t t u r e , e n e r g i a , c o n t i n u i t à t e r r i t o r i a l e , a g g i o r n a r e i l r a p p o r t o c o n l o S t a t o o t t e n e n d o r i s o r s e e n o r m e s p e c i a l i l e g a t e a l p r i n c i p i o c o s t i t u z i o n a l e d i i n s u l a r i t à , f i n o r a d e l t u t t o d i m e n t i c a t o d a l l a d e s t r a a l g o v e r n o . L a c o a l i z i o n e d i c e n t r o s i n i s t r a d e m o c r a t i c a e p r o g r e s s i s t a h a l ’ e n e r g i a e l e c a p a c i t à p e r r e a l i z z a r e u n p r o g e t t o d i r i n a s c i t a d e l l a S a r d e g n a t r a g u a r d a t o a l 2 0 3 4 . C o n “ F a c c i a m o i l P u n t o ” e c o n i p r o s s i m i a p p u n t a m e n t i p r o g r a m m a t i c i d e l P d s a r d o v o g l i a m o c h e q u e s t o p r o c e s s o s i a c o n d i v i s o d a l l a s o c i e t à s a r d a ” .