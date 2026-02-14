N u o r o , 1 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " P r i m a d i t o r n a r e n e l c o n t i n e n t e , c o m e d i c i a m o n o i t u t t i i s o l a n i , n o n p o t e v o n o n e s p r i m e r e c o n g r a n d e c a l o r e , c o n g r a n d e c o n v i n z i o n e , l ' a p p r e z z a m e n t o p e r q u a n t o f o r n i s c e q u e s t a c i t t à , q u e s t a r e g i o n e , a l n o s t r o P a e s e . È u n m o m e n t o i m p o r t a n t e n e l l a v i t a d e l m o n d o , n o n s e m p r e c h i a r o , n o n s e m p r e o r d i n a t o , m a i l c o n t r i b u t o c h e l e n o s t r e r e g i o n i , s e g n a t a m e n t e q u e s t a r e g i o n e , f o r n i s c o n o a l l a v i t a n a z i o n a l e è u n c o n t r i b u t o i n d i s p e n s a b i l e p e r a f f r o n t a r e t u t t i i p r o b l e m i e l e e m e r g e n z e c h e s i p r e s e n t a n o " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n t e r v e n e n d o a N u o r o a l l e c e l e b r a z i o n i p e r i l c e n t e n a r i o d e l c o n f e r i m e n t o d e l P r e m i o N o b e l p e r l a L e t t e r a t u r a a G r a z i a D e l e d d a .