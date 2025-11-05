R o m a , 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " G l i i n s u l t i e l e o f f e s e s e s s i s t e r i v o l t e a d A l e s s a n d r a T o d d e s o n o l ’ e n n e s i m a d i m o s t r a z i o n e d i q u a n t o l a v i o l e n z a d i g e n e r e , a n c h e n e l l a s u a f o r m a v e r b a l e e o n l i n e , s i a a n c o r a p r o f o n d a m e n t e r a d i c a t a n e l l a n o s t r a s o c i e t à . E s p r i m i a m o t u t t a l a n o s t r a p i e n a s o l i d a r i e t à e v i c i n a n z a a d A l e s s a n d r a , v i t t i m a d i u n ’ a g g r e s s i o n e v i l e e m i s o g i n a c h e n u l l a h a a c h e f a r e c o n i l l e g i t t i m o c o n f r o n t o p o l i t i c o . C h i p e n s a d i p o t e r i n t i m i d i r e u n a d o n n a c o n l ’ o d i o e i l s e s s i s m o n o n f a c h e s v e l a r e l a p r o p r i a d e b o l e z z a e l a p r o p r i a p a u r a d i f r o n t e a l l a c o m p e t e n z a , a l l a d e t e r m i n a z i o n e e a l l a l i b e r t à f e m m i n i l e " . C o s ì i n u n a n o t a l e p a r l a m e n t a r i d e l M o v i m e n t o 5 S t e l l e n e l l a c o m m i s s i o n e b i c a m e r a l e d i i n c h i e s t a s u l f e m m i n i c i d i o e s u o g n i f o r m a d i v i o l e n z a d i g e n e r e S t e f a n i a A s c a r i , A n n a B i l o t t i , A l e s s a n d r a M a i o r i n o e D a n i e l a M o r f i n o . " M a A l e s s a n d r a , c o m e t u t t e n o i , n o n a r r e t r e r à d i u n p a s s o . E p i s o d i c o m e q u e s t o n o n s o n o i s o l a t i : s o n o p a r t e d i u n c o n t i n u u m d i v i o l e n z a c h e p a r t e d a l l e p a r o l e e a r r i v a , t r o p p o s p e s s o , a i f a t t i . C o n t r a s t a r e c o n d e c i s i o n e o g n i f o r m a d i v i o l e n z a e d i s c r i m i n a z i o n e d i g e n e r e , d e n t r o e f u o r i l a r e t e è u n d o v e r e i s t i t u z i o n a l e e m o r a l e . S e r v e u n i m p e g n o c o l l e t t i v o , c u l t u r a l e e p o l i t i c o p e r s p e z z a r e i l c i c l o d e l l ’ o d i o e a f f e r m a r e u n a s o c i e t à f o n d a t a s u l r i s p e t t o , s u l l a p a r i t à e s u l l a d i g n i t à d i o g n i d o n n a . A d A l e s s a n d r a T o d d e v a i l n o s t r o a b b r a c c i o e l a c e r t e z z a c h e q u e s t a b a t t a g l i a , c h e è d i t u t t e , c o n t i n u e r e m o a c o m b a t t e r l a i n s i e m e " , c o n c l u d o n o .