M i l a n o , 1 9 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ M i b a è l ’ u n i o n e d i q u a t t r o m a n i f e s t a z i o n i : M a d e e x p o , S m a r t B u i l d i n g e x p o , G e e e S i c u r e z z a . Q u a t t r o a p p u n t a m e n t i d i v e n t a t i u n a p i a t t a f o r m a d i c o n f r o n t o p e r t u t t i g l i a t t o r i d e l l a f i l i e r a . C i s a r a n n o p i ù d i 1 . 3 0 0 e s p o s i t o r i c h e m e t t e r a n n o i n m o s t r a i l m e g l i o d e l l a l o r o p r o d u z i o n e , p r o v e n i e n t i d a 4 4 p a e s i . È i l 2 8 % l a p e r c e n t u a l e d i i n t e r n a z i o n a l i t à i n m a n i f e s t a z i o n e ” . C o s ì P a o l a S a r c o , a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i M a d e e x p o e r e s p o n s a b i l e d i M i b a , i n o c c a s i o n e d i M a d e e x p o 2 0 2 5 , i l p i ù a u t o r e v o l e a p p u n t a m e n t o i t a l i a n o d e d i c a t o a l m o n d o d e l l ’ e d i l i z i a e d e l l ’ a r c h i t e t t u r a , i n s v o l g i m e n t o a F i e r a M i l a n o d a l 1 9 a l 2 2 n o v e m b r e 2 0 2 5 . “ M i b a è a n c h e u n a p i a t t a f o r m a c u l t u r a l e – c o n c l u d e S a r c o - S a r a n n o p i ù d i c e n t o g l i e v e n t i o r g a n i z z a t i d u r a n t e i q u a t t r o g i o r n i d i m a n i f e s t a z i o n e i n c o l l a b o r a z i o n e c o n i n o s t r i p a r t n e r , c h e t o c c h e r a n n o t u t t i i t e m i e i t r e n d p i ù i m p o r t a n t i i n q u e s t o m o m e n t o a l l ' i n t e r n o d e l m e r c a t o d e l l e c o s t r u z i o n i . S o n o s o s t e n i b i l i t à , d i g i t a l i z z a z i o n e , t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a , c o m f o r t e i n f i n e s i c u r e z z a , s i c u r e z z a d e l c o s t r u i t o m a a n c h e s i c u r e z z a d e l l e p e r s o n e e d e l l e c o s e ” .