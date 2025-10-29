M i l a n o , 2 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - D o p o i l t r i o n f o d i ' A m a r c o r d ' ' , S a r a h T o s c a n o n o n s i f e r m a e g u a r d a a v a n t i . L a g i o v a n e a r t i s t a s o g n a i n g r a n d e e c o n f e s s a i l s u o d e s i d e r i o i n u n a l u n g a i n t e r v i s t a a l l ' A d n k r o n o s : u n d u e t t o c o n E l o d i e e d E m m a , l e d u e r e g i n e d e l p o p i t a l i a n o c h e p i ù l a i s p i r a n o . “ S a r e b b e p a z z e s c o c a n t a r e c o n l o r o " , r a c c o n t a c o n e n t u s i a s m o . R e d u c e d a l l ' i n t e n s i t à d e l F e s t i v a l d i S a n r e m o , S a r a h a m m e t t e d i v o l e r c i t o r n a r e " n e l m o m e n t o g i u s t o , c o n i l p e z z o g i u s t o " . A s o l i 1 9 a n n i , m o s t r a u n a s o r p r e n d e n t e l u c i d i t à e u n a v i s i o n e c h i a r a : i l s u o f u t u r o è t u t t o d a s c r i v e r e , m a b r i l l a g i à c o m e u n a s t a r . M a l a c a n t a n t e p r e c i s a s u l s u o p r i m o a l b u m a p p e n a u s c i t o : " I l m i o ' M e t G a l a ' n o n è d a d i v a " e s o g n a " u n f e a t d a S p i c e G i r l s t u t t o a l f e m m i n i l e " ( V i d e o ) ' A m a r c o r d ' , i l b r a n o c h e h a i p o r t a t o a S a n r e m o è s t a t o u n s u c c e s s o e n o r m e . Q u a n d o h a i c a p i t o c h e a v e v a d a v v e r o s f o n d a t o ? O d d i o , a d d i r i t t u r a h a s f o n d a t o ? H o c a p i t o c h e e r a i l b r a n o g i u s t o n e l m o m e n t o i n c u i s o n o u s c i t a d a l l o s t u d i o . C i s i a m o g u a r d a t i i n f a c c i a c o n t u t t i e a b b i a m o d e t t o ' è l u i ' . S o n o c o n t e n t a c h e s i a a n d a t o b e n e , e c h e q u a n d o l o v a d o a c a n t a r e t u t t i l o c a n t a n o , l o a s c o l t a n o . O g n i t a n t o l o s e n t o n e l l e m a c c h i n e a f i a n c o , q u i n d i s o n o f e l i c e d i c o m e s i a a n d a t o q u e l b r a n o . E ' s t a t o u n p u n t o m o l t o i m p o r t a n t e d e l l a m i a c a r r i e r a . C o n t i n u a n d o s u l f i l o n e f e l l i n i a n o , q u a l è s t a t o i l m o m e n t o p i ù a m a r c o r d d e l l a t u a v i t a ? E ' u n m o m e n t o a m a r c o r d q u e s t o a t t u a l e d e l l a t u a v i t a ? P e r l a v e r i t à n o . N o n è u n m o m e n t o m o l t o a m a r c o r d . S o n o p r o i e t t a t a s u l p r e s e n t e e s u l f u t u r o . A m a r c o r d v o r r e b b e d i r e c h e p e n s o m o l t o d i p i ù a q u e l l o c h e c ' è s t a t o p r i m a . I n v e c e a d e s s o s o n o p i ù p r o i e t t a t a s u q u e l l o c h e m i a s p e t t a . S a n r e m o è s t a t o u n v e r o b a g n o d i r i f l e t t o r i p e r t e q u e s t ' a n n o . Q u a l è s t a t o i l m o m e n t o p i ù b e l l o , p i ù f o l l e c h e h a i v i s s u t o i n q u e i g i o r n i ? T u t t i i g i o r n i . T u t t a l a s e t t i m a n a c h e è m o l t o i n t e n s a . S i c u r a m e n t e i l p r i m o g i o r n o q u a n d o s i a m o a r r i v a t i . P e n s o f o s s e d o m e n i c a . E n t r i l ì e d i c i ' o k , s t a s u c c e d e n d o d a v v e r o ' . S o n o a r r i v a t a a S a n r e m o . D o p o d o m a n i c a n t o , a p p e n a a r r i v i l ì l ' a r i a è d i v e r s a . È u n a s e t t i m a n a v e r a m e n t e d e n s a , d a l p r i m o a l l ' u l t i m o g i o r n o . C h i a r a m e n t e i l g i o r n o d e l l a p r i m a e s i b i z i o n e , i l m a r t e d ì , è p a r t i c o l a r m e n t e e m o z i o n a n t e e a n s i o s o . E p o i l a f i n a l e , n o n p e r l e a s p e t t a t i v e d i c l a s s i f i c a , m a p e r c h é c o m u n q u e è l ' u l t i m o g i o r n o . V u o i d a r e t u t t o q u e l l o c h e m a g a r i n o n s e i r i u s c i t a a d a r e d u r a n t e n e g l i a l t r i g i o r n i . P o i f i n i s c e t u t t o , q u i n d i c h i s s à q u a n d o t o r n a . N o n è c h e m a g a r i c i d a i l a n o t i z i a : t o r n i a S a n r e m o ? P e r a d e s s o n o n h o a v u t o i l t e m p o d i f a r e n i e n t e , q u i n d i n o n è n e i p i a n i p e r o r a M a a n c h e i n f u t u r o c ' è u n a c o s a c h e e s c l u d i ? E ' u n p o s t o m e r a v i g l i o s o , i o n o n v e d o l ' o r a d i p o t e r c i t o r n a r e , p e r ò n e l m o m e n t o g i u s t o , c o n i l p e z z o g i u s t o . A d e s s o c h e h o a n c h e p r e s o u n p o ' d i p i ù l e m i s u r e , c h e s o c o s a m i a s p e t t a , n o n v a d o l ì c a r t a b i a n c a . V o g l i o p r e p a r a r m i b e n e e q u i n d i v o g l i o a n d a r c i s i c u r a d i q u e l l o c h e s t o f a c e n d o e c o n i l p e z z o g i u s t o n e l m o m e n t o g i u s t o . N o n e s c l u d i i l p r o s s i m o a n n o , s e m b r a q u e s t a l a r i s p o s t a . P e r a d e s s o n o n c ' è i l p e z z o , q u i n d i n e l s e n s o d o v e s s e s a l t a r e f u o r i , n o n l o s o , p e r o r a n o n è n e i p i a n i . Q u e s t o è s t a t o u n a n n o p a r t i c o l a r m e n t e f o r t u n a t o p e r i l p o p a l f e m m i n i l e i n I t a l i a , d i c u i f a i p a r t e a n c h e t u . C ' è q u a l c h e a r t i s t a c h e t i i n f l u e n z a p a r t i c o l a r m e n t e , a n c h e m u s i c a l m e n t e , c h e t i p i a c e , c h e s e g u i ? C i s o n o d o n n e i n c r e d i b i l i i n I t a l i a , f o r s e n e l l ' u l t i m o a n n o q u e l l a c h e m i h a c o l p i t o d i p i ù è E l o d i e , l a a m o a l l a f o l l i a . S o n o m o l t o p e n t i t a d i n o n e s s e r e r i u s c i t a a t o r n a r e a l s u o i t o u r n e g l i s t a d i , p u r t r o p p o n o n p o t e v o . P o i a n c h e A n n a l i s a . E s o n o c o n t e n t a c h e A n g e l i n a M a n g o a b b i a p u b b l i c a t o l ' a l b u m , m e l o s o n o a s c o l t a t o s u b i t o , è b e l l i s s i m o . A n c h e E m m a : i l s i n g o l o è b e l l i s s i m o , n o n v e d o l ' o r a c h e p u b b l i c h i q u a l c o s a d i n u o v o . C i s o n o u n s a c c o d i d o n n e , p e r l a v e r i t à , i t a l i a n e , c h e s o n o d a v v e r o f i g h e . S e m p r e r i m a n e n d o s u S a n r e m o , c o n q u a l e a r t i s t a h a i l e g a t o p a r t i c o l a r m e n t e ? A p a r t e C l a r a . . . A d i r e i l v e r o a S a n r e m o , a d i f f e r e n z a d i q u e l l o c h e p u ò i m m a g i n a r e , c o n g l i a r t i s t i v e r i e p r o p r i n o n h a i t u t t o q u e s t o g r a n r a p p o r t o d u r a n t e l a s e t t i m a n a . N e l m i o c a s o c i t e n e v o a f a r e t u t t o q u e l l o c h e p o t e v o f a r e , q u i n d i h o f a t t o t a n t i s s i m e i n t e r v i s t e e a t t i v i t à d u r a n t e l a s e t t i m a n a . M i a l z a v o l a m a t t i n a a l l e s e i e m e z z a , m i s v e g l i a v o e l a n o t t e , q u a n d o f i n i v o l ' e s i b i z i o n e s u l p a l c o , f i n i v a l a s e r a t a . Q u i n d i e f f e t t i v a m e n t e g l i a r t i s t i l i v e d e v o s o l a m e n t e p r i m a d i e s s e r s i s u l p a l c o , e n o n è i l m o m e n t o p i ù t r a n q u i l l o d e l l a g i o r n a t a . E r o u n p o ' a g i t a t a , p o t e t e c a p i r e . Q u i n d i h a i l e g a t o p i ù c o n C a r l o C o n t i . S ì , h o v i s t o p i ù C a r l o C o n t i c h e t u t t i g l i a l t r i a r t i s t i , è v e r o . P e r ò C l a r a l a c o n o s c e v o g i ù e q u i n d i s i è a n c h e r a f f o r z a t o i l r a p p o r t o t r a n o i . T u h a i u n b e l r a p p o r t o c o n i f a n , h a i p a r l a t o a n c h e d i u n a b e l l a f a n b a s e , e c c o c h e r a p p o r t o h a i c o n l o r o ? T i p a r l a n o a p e r t a m e n t e d e i l o r o p r o b l e m i , v i c o n f i d a t e , c o n d i v i d e t e m o m e n t i ? S ì , è b e l l o p e r c h é m i v e d o n o c o m e u n ' a m i c a , n o n c o m e u n a p e r s o n a c h e s t a l ì e c a n t a . C ' è u n r a p p o r t o d i s c a m b i o . D u r a n t e g l i i n s t o r e o q u a n d o m i v e d o n o i n g i r o , è b e l l o p e r c h é m i c o n f i d a n o d e l l e c o s e n o n d i c o n o n e a n c h e a i l o r o m i g l i o r i a m i c i . C ' è u n o s c a m b i o , e i o c e r c o d i d a r e t u t t o q u e l l o c h e p o s s o , d i r a c c o n t a r e i l m i o v i s s u t o , e p r o b a b i l m e n t e i n q u e l l a p e r s o n a c h e s i c o n f i d a c o n m e m i s e n t o p i ù l i b e r a d i a p r i r m i . S o n o c o n t e n t a d i a v e r e u n a b e l l i s s i m a f a n b a s e p e r c h é t e n g o n o a m e s i a c o m e a r t i s t a , s i a c o m e e s s e r e u m a n o . Q u a l è l a c o s a c h e t i r i c o r d i , c h e t i h a c o l p i t o p i ù e m o z i o n a n t e , c h e t i h a s c r i t t o , r a c c o n t a t o u n f a n o u n a f a n ? N e s o n o s u c c e s s e t a n t e d i c o s e v e r a m e n t e b e l l e , c h e t i f a n n o c a p i r e c o m e l a m u s i c a n o n s i a s o l o u n p a s s a t e m p o . A l p r i m o i n s t o r e d e l l ' a n n o s c o r s o i l p a p à d i u n a r a g a z z i n a m i h a d e t t o c h e l a f i g l i a q u e l g i o r n o n o n e r a p o t u t a v e n i r e p e r c h é d o v e v a f a r e u n ' o p e r a z i o n e , m a v o l e v a d i r m i c h e n o n p a r l a v a c o n n e s s u n o , n e a n c h e c o n i g e n i t o r i m a d a q u a n d o t i h a v i s t a l a p r i m a v o l t a h a a s c o l t a t o l e m i e c a n z o n i , h a i n i z i a t o a f a r l o . L u i è v e n u t o a d i r m i c h e q u e s t o l o a v e v a a i u t a t o c o m e p a d r e . A n c h e a l l ' u l t i m o i n s t o r e , l a m a m m a d i u n a r a g a z z a m i h a r i n g r a z i a t a p e r c h é l a f i g l i a n o n h a m a i a v u t o u n b e l r a p p o r t o c o n i l s u o f i s i c o , e d o p o c h e h a s e n t i t o q u e l l o c h e h o d e t t o l ' e s t a t e s c o r s a s i è s e n t i t a s o l l e v a t a , e a d e s s o s t a m o l t o m e g l i o . P a r l a n d o d e l l e c r i t i c h e c h e h a i r i c e v u t o p e r b o d y s h a m i n g , T u h a i r e a g i t o c o n l a t u a m u s i c a , f a c e n d o q u e l l o c h e s a i f a r e m e g l i o ? C e r t o , p e r c h é m i s e m b r a v a l a c o s a p i ù f a c i l e d a f a r e , l a p i ù g i u s t a . I o s o n o u n a c a n t a n t e , n o n v i v o p e r l a m i a e s t e t i c a m a p e r l a m i a m u s i c a . Q u a n d o m i s i g i u d i c a , m i s i c o m m e n t a , e s i c r i t i c a l a m i a e s t e t i c a p o s s o a n c h e t r a n q u i l l a m e n t e n o n r i s p o n d e r e , p e r ò e r a d i v e n t a t a u n a c o s a c o s ì p o p o l a r e c h e h o d e t t o , ' s a i c h e c ' è ? R i s p o n d i a m o c o s ì . E l a m u s i c a a l l a f i n e d i c e m o l t o d i p i ù d e l l e p a r o l e , q u i n d i è s t a t a l a c o s a p i ù f a c i l e . I o p e n s o c h e b i s o g n a s t a r e s e m p l i c e m e n t e a t t e n t i p e r c h é n o n s a p p i a m o c o n c h i s t i a m o p a r l a n d o . E u n p i z z i c o d i r i s p e t t o e d i e m p a t i a i n p i ù b i s o g n a s e m p r e a v e r l i . D a l m i o l a t o s o c h e n o n d e v o f a r m i i n f l u e n z a r e , n o n r i s p o n d o a q u a l c u n o c h e v a a g i u d i c a r e i l m i o c o r p o , i l m i o f i s i c o , p e r c h é n o n è u n a c o s a c h e r i g u a r d a l o r o , è u n a c o s a c h e r i g u a r d a m e . N o n t i p i a c c i o , v a b e n e , c i s t a , m a n o n d e v i v e n i r m i a c r i t i c a r e i n m o d o c o s ì d i r e t t o , q u e s t o n o n v a b e n e . C o s a t i s e n t i d i d i r e a d e l l e r a g a z z e c h e s u b i s c o n o u n t r a t t a m e n t o d e l g e n e r e d a p a r t e d i q u e s t i o d i a t o r i s e r i a l i ? Q u e l l o c h e h o d e t t o , o v v e r o f r e g a t e v e n e d i q u e l l o c h e p e n s a n o l e a l t r e p e r s o n e , p e r c h é l ' u n i c a c h e p u ò g i u d i c a r e i l p r o p r i o c o r p o , s i a m o n o i s t e s s i . T u t t i p o s s o n o a v e r e d e l l e o p i n i o n i , m a n o n b i s o g n a d a r s i t o c c a r e d a c o m m e n t i f a t t i d a a l t r e p e r s o n e q u a n d o s i t r a t t a d e l l ' a s p e t t o e s t e r i o r e . Q u a n d o s i t r a t t a d i a r t e , d i l a v o r o , è p i ù c h e g i u s t o r i c e v e r e c o m m e n t i e c r i t i c h e p e r c h é a i u t a n o , f a n n o b e n e , a i u t a n o a c r e s c e r e . Q u a n d o s i t r a t t a d e l p r o p r i o a s p e t t o , i n v e c e , n o , n o n f a b e n e a n e s s u n o . P a r l i a m o d i ' M e t G a l a ' , c h e è i l t u o p r i m o a l b u m i n c u i c ' è u n p o ' t u t t o , c i s o n o d e l l e b a l l a d , c ' è i l p o p , c ' è l ' u r b a n . S e d o v e s s i v e s t i r e q u e s t o a l b u m , s c e g l i e r e u n o u t f i t , q u a l e s a r e b b e ? L ' o u t f i t c h e h o i n d o s s a t o a i M a g a z z i n i G e n e r a l i è b e n e o m a l e q u e l l o c h e m i i m m a g i n o c o m e l o o k d e l m i o a l b u m . A p a r t e l a c o p e r t i n a c h e s b r i l l u c c i c a , l o v e d o p i ù s p o r t i v o c h e e l e g a n t e q u e s t o a l b u m . E s e d o v e s s i a n d a r e a l M e t a G a l a a N e w Y o r k l o f a r e s t i i n s n e a k e r s ? N o , i n s n e a k e r s m a i . S c e g l i e r e i s e m p r e i t a c c h i . Q u a n d o s i è s u l p a r c o s i m e t t o n o i t a c c h i . F o r s e i n d o s s e r e i d e g l i s t i v a l i e u n a m a g l i e t t o n a d a h o c k e y . Q u i n d i n o n u n v e s t i t o c o n l o s t r a s c i c o d a d i v a ? N o , p e r c h é ' M e t G a l a ' n o n è d a v e s t i t o d a s t r a s c i c o , ' M a t c h P o i n t ' n o n è d a s t r a s c i c o , ' D o p o d i t e ' n o n è d a s t r a s c i c o , n o n è u n a l b u m d a s t r a s c i c o , l a c o p e r t i n a è d a s t r a s c i c o , p e r c h é d e v e e s s e r e d ' i m p a t t o . H a i u n a l u c i d i t à i m p r e s s i o n a n t e a s o l i 1 9 a n n i . Q u a n t o c ' è d i i s t i n t i v o n e l t u o p e r c o r s o a r t i s t i c o e q u a n t o i n v e c e d i c o s t r u i t o ? P e r l a v e r i t à è l a m a g g i o r p a r t e è i s t i n t o : i o f a c c i o q u e l l o c h e m i s e n t o , s c r i v o q u e l l o c h e v i v o , è u n a c o s a m o l t o n a t u r a l e , n o n v a d o a c o s t r u i r e n i e n t e . S c r i v o d e l l a m i a v i t a e f a c c i o u s c i r e p e z z i d e l l a m i a v i t a . S o n o c o s e c h e v e n g o n o d a l l a m i a t e s t a , d a l l a m i a i m m a g i n a z i o n e , c h e p o i c o n f r o n t o c o n i l t e a m . M a s e n o n m s e n t o d i f a r e u n a c o s a n o n l a f a c c i o , n o n l a f a r ò m a i . A n c h e n e l l a t i t l e t r a c k d i c i c h e t i a u g u r i d i b r i l l a r e c o m e a l M e t G a l a , c o s a v u o l d i r e p e r t e b r i l l a r e i n q u e s t o m o m e n t o ? V u o l d i r e a u m e n t a r e s e m p r e u n p o ' d i p i ù l a m i a c o n s a p e v o l e z z a , p e r c h é p a r t e d a c o m e m i s e n t o i o . P o i c ' è l a p e r c e z i o n e d i t u t t o i l r e s t o . I n p r i m i s , p e r ò , d e v o p i a c e r e a m e s t e s s a . V o g l i o s e n t i r m i b r i l l a r e , s e n t i r m i b u o n a q u a n d o v a d o a c a n t a r e s u l p a l c o , s e n t i r m i b e n e c o n m e s t e s s a . D o m a n d a s e c c a , l a c a n z o n e p i ù b e l l a p e r t e d e l l a m u s i c a i t a l i a n a ? N o n t i p o s s o r i s p o n d e r e . E ' u n a d o m a n d a a l l a q u a l e n o n s i p u ò r i s p o n d e r e . P e r a l t r o , i o h o u n p r o b l e m a c o n l e c o s e p r e f e r i t e . N o n r i e s c o a s c e g l i e r e , p e r c h é s e c o n d o m e è u n m o n d o t a l m e n t e v a s t o c h e è i m p o s s i b i l e s c e g l i e r e . C o m e i l c o l o r e p r e f e r i t o . I o a m o i l r o s a m a a n c h e l ' a z z u r r o , l ' a r a n c i o n e f l u o , i l n e r o , i l m a r r o n e . E ' d i f f i c i l e s c e g l i e r e . C o m e s i f a a s c e g l i e r e u n p e z z o p r e f e r i t o ? D a l l e c a n z o n i d e l p a s s a t o a q u e l l e d i a d e s s o c ' è u n a d i f f e r e n z a g i g a n t e s c a . S o n o c o m p l e t a m e n t e d i v e r s e , m a n o n v u o l d i r e c h e l e c a n z o n i d i o g g i n o n a b b i a n o l o s t e s s o l i v e l l o e l a s t e s s a d i g n i t à d i q u e l l e d i p r i m a . C h i a s c o l t i d e l p a s s a t o ? S e a p r i l a m i a p l a y l i s t s i p a s s a d a M i n a e C e l e n t a n o a K a t y P e r r y , T a y l o r S w i f t , O l i v i a R o d r i g o e p o i a i Q u e e n , C o e z . È m o l t o u n u p a n d d o w n , s i a d i g e n e r e , s i a d i e p o c a . D i m u s i c a i t a l i a n a , e s t e r a . T u h a i l a v o r a t o c o n C a r l B r a v e , M i d a , c ' è q u a l c u n o c o n c u i s o g n i d i c o l l a b o r a r e ? C e n e s o n o t a n t i d i n o m i . O l i v i a R o d r i g o , T a t e M c R a e , D u a L i p a : s o n o v o s t r a . L e c o l l a b o r a z i o n i , a n c h e c o n g l i i t a l i a n i , s o n o b e l l i s s i m e , p e r c h é p u o i m e t t e r e i n s i e m e d u e m o n d i c h e s o n o l ' u n o l ' o p p o s t o d e l l ' a l t r o , o p p u r e a n c h e c o n d u e m o n d i s i m i l i c ' è p i ù f o r z a . C i s o n o m o l t e c o l l a b o r a z i o n i c h e m i p i a c e r e b b e f a r e , s i a n e l p o p s i a s i a n e l l ' u r b a n . P e r ò è s e m p r e i l g i o c o d e l l a p r e f e r e n z a . P o t r e i f a r e m i l l e n o m i . U n s o g n o c h e h o è f a r e u n a c o s a t i p o S p i c e G i r l s . M e t t e r e i i n s i e m e q u a t t r o o c i n q u e d o n n e p o p p e r u n f e a t g i g a n t e s c o c h e d i v e n t a l a c o l o n n a s o n o r a d e l l a v i t a . F a c c i o i n o m i : i o , R o s e V i l l a i n , E l o d i e , C l a r a , A n n a l i s a , f o r s e E m m a . E m m a l ' h a i c i t a t a a n c h e p r i m a , è u n ' a r t i s t a c h e t i p i a c e d a v v e r o t a n t o , p e r ò n o n p u o i a b b a n d o n a r e A n n a l i s a . L a r e g i n a d e l p o p n o n p u o i l a s c i a r l a f u o r i . H o u n p o ' p a u r a d i m e t t e r l a , i n r e a l t à , p e r c h é p o t r e b b e f i n i r e p e r o s c u r a r c i . P a r l a n d o d i ' A m i c i ' , h a i d e t t o c h e è s t a t o u n p o ' i l t u o m a t c h p o i n t , s e m p r e r e s t a n d o i n a m b i t o t e n n i s t i c o , s e d o v e s s i p a r l a r e d i u n p u n t e g g i o d e l l a t u a c a r r i e r a i n q u e s t o m o m e n t o , q u a l e s a r e b b e ? M i a u g u r o d i e s s e r e a n c o r a a l r i s c a l d a m e n t o . A v e n d o 1 9 a n n i , m i a u g u r o d i a v e r e a n c o r a u n b e l p e r c o r s o d a v a n t i . E m a g a r i a r r i v i a m o a l p r i m o g a m e . I l r a p p o r t o c o n M a r i a D e F i l i p p i c o m ' è ? T i h a d a t o c o n s i g l i p e r S a n r e m o m a u n a l t r o c o n s i g l i o c h e t i h a d a t o r e c e n t e m e n t e q u a l è ? N i e n t e c h e m i v e n g a i n m e n t e , p e r l a v e r i t à . C ' è s e m p r e M a r i a , m i f a s e m p r e n o t a r e i l s u o s o s t e g n o e i l s u o a p p o g g i o i n t u t t o q u e l l o c h e f a c c i o . N o n c ' è n i e n t e c h e n o n a b b i a l ' a p p r o v a z i o n e d i M a r i a e a n c h e d i L o r e l l a . M a t u s e g u i i c o n s i g l i d i M a r i a D e F i l i p p i ? C o m e f a c c i o a n o n s e g u i r e i c o n s i g l i d i M a r i a D e F i l i p p i ? N o n p u o i , h a s e m p r e r a g i o n e . S o n o c o n s i g l i c h e t i d à u n a p e r s o n a c h e h a f a t t o d e l s u o l a v o r o s u a f a n t a s t i c a c a r r i e r a , è m o l t o b r a v a , m i s e m b r a a n c h e a s s u r d o n o n a s c o l t a r e i s u o i c o n s i g l i . T o r n i a m o s u l t e n n i s , c h e è u n a t u a p a s s i o n e . T u t i s e n t i p i ù v i c i n o a S i n n e r , c h e è s i l e n z i o s o e l e t a l e , o A l c a r a z , p i ù s p e t t a c o l a r e e i s t i n t i v o ? D i r e i S i n n e r p e r c h é f u o r i d a l c a m p o è p i ù t i m i d i n o , p o i q u a n d o s c e n d e d i v e n t a u n a m a c c h i n a d a g u e r r a . E p o i v i v a l ' I t a l i a . S e m p r e r e s t a n d o s u l t e n n i s , c ' è B e r r e t t i n i . H a u f f i c i a l i z z a t o a d e s s o i l f i d a n z a m e n t o . S e i g e l o s a o s e i s p o r t i v a ? N o n s o n o m a i s t a t a g e l o s a , o n e s t a m e n t e . A m a g g i o r r a g i o n e d i B e r r e t t i n i , c h e n o n c o n o s c o , s p e c i f i c h i a m o . Q u i n d i s o n o c o n t e n t a p e r l u i . F i n e . M a s e i g e l o s a i n g e n e r a l e ? N o n l o s o . N o n h o m a i a v u t o u n a v e r a e p r o p r i a r e l a z i o n e , q u i n d i n o n p o s s o c o n f e r m a r e o s m e n t i r e q u e s t a c o s a . P e r c h e s q u a d r a d i c a l c i o t i f i ? M i l a n H a i p a r l a t o d e l f a t t o c h e n o n h a i c o m p l e t a t o l ' u l t i m o a n n o e l l e s u p e r i o r i m a t i s e i i s c r i t t a a E c o n o m i a d i c e n d o c h e v o r r e s t i c o n t i n u a r e g l i s t u d i . C o s a t i s p a v e n t a d i p i ù , a f f r o n t a r e u n e s a m e d i E c o n o m i a a l l a B o c c o n i o i l p a l c o d i S a n S i r o ? M i s p a v e n t a m o l t o d i p i ù i l p a l c o d i S a n S i r o r i s p e t t o a u n e s a m e d i e c o n o m i a . P o i n o n h o a n c o r a f a t t o u n e s a m e a l l ' u n i v e r s i t à , e n o n p o s s o d i r l o , p e r ò n o n h o m a i f a t t o n e a n c h e S a n S i r o . Q u i n d i s e d e v o m e t t e r e a p a r a g o n e l e c o s e , m i s p a v e n t e r e i u n p o ' d i p i ù p e r S a n S i r o . E m i d a r e b b e a n c h e p i ù , o n e s t a m e n t e . C o s a f a i n e i g i o r n i o f f ? S o n o i p e r a t t i v a e v a d o i n c r i s i p e r c h é d e v o f a r e p e r f o r z a q u a l c o s a . Q u e s t ' a n n o è s t a t o v e r a m e n t e p i e n o , d i a d r e n a l i n a e d i t a n t e c o s e d a f a r e . S e h o t r e g i o r n i l i b e r i t o r n o a V i g e v a n o , a c a s a . V e d o l a m i a f a m i g l i a , v a d o a g i o c a r e a t e n n i s , v e d o i m i e i a m i c i . S e s o n o a M i l a n o i m p a z z i s c o . I n i z i o a s i s t e m a r e c a s a , p e r c h é è u n d i s a s t r o . V a d o f a r e s h o p p i n g , a l b a r , a f a r e s h o p p i n g d i n u o v o . C o s a t i p i a c e c o m p r a r e q u a n d o f a i s h o p p i n g ? V e s t i t i . P e r l e s c a r p e a d e s s o b a s t a p e r c h é n o n s o p i ù d o v e m e t t e r l e . N e h o t r o p p e e n e h o d o v u t a p o r t a r e q u a l c u n a a V i g e v a n o p e r c h é n o n c i s t a n n o p i ù . G l i s t i v a l i o c c u p a n o u n s a c c o d i s p a z i o e s o n o m a l a t a d i s t i v a l i . A n c h e i C o m a C o s e s i s o n o s e p a r a t i . C r e d i a l l ' a m o r e e t e r n o ? C i c r e d o e l o v e d o c o n i m i e i g e n i t o r i e i m i e i n o n n i . A q u e l l o c r e d o , s o c h e e s i s t e . C h e s u c c e d a a m e ? M e l o a u g u r o f i n o a l l a f i n e . S o n o c o n v i n t a c h e a r r i v e r à n e l m o m e n t o g i u s t o . P a r l a v i d i O l i v i a R o d r i g o , T a t e M c R a e . C h i s a r e b b e p i ù f a c i l e d a c o n q u i s t a r e c o n u n a s t o r i a s u I n s t a g r a m o c o n u n m e s s a g g i o , s e d o v e s s i s c e g l i e r e d i s c r i v e r e a u n a d e l l e d u e ? C e r t o , a d e s s o m a n d o l o r o u n m e s s a g g i o , s o n o c o n v i n t a c h e m i r i s p o n d e r a n n o : ' F i n a l m e n t e m e l ' h a i c h i e s t o , è d a a n n i c h e l o s o g n a v o ' . ( s c h e r z a ) N o n n e h o i d e a . H o g i à s c r i t t o a t u t t i , s o n o l a f a n c h e s c r i v e a t u t t i . H o f a t t o u n s a c c o d i f i g u r a c c e . A v e v o s c r i t t o a u n s a c c o d i c a n t a n t i i t a l i a n e , p o i h a n n o s c o p e r t o c h i f o s s i , h a n n o t r o v a t o i m i e i m e s s a g g i d a f a n p s i c o p a t i c a . E r o p i c c o l i n a . P e r u n d u e t t o s c e g l i e r e s t i E l o d i e o A n n a l i s a ? A i u t o ! I n q u e s t o m o m e n t o f o r s e E l o d i e p e r c h é , q u e s t ' a n n o è s t a t a l a d o n n a c h e m i è p i a c i u t a d i p i ù . L e i e d E m m a . F o r s e d i p i ù E m m a . A n z i , E m m a e d E l o d i e i n s i e m e . P o s s i a m o a v v i a r e u n d u e t t o d e l g e n e r e , c h e p o i n o n s a r e b b e u n d u e t t o p e r c h é s a r e m m o i n t r e . P e r ò s a r e b b e m o l t o b e l l o . ( d i F e d e r i c a M o c h i e A n d r e a P e r s i l i )