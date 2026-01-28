R o m a , 2 8 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ L o s p o r t p u ò e s s e r e u n i n v e s t i m e n t o i m p o r t a n t e p e r l a p r o m o z i o n e t u r i s t i c a , m a a n c h e p e r g l i e s s e r i u m a n i p e r c h é i n v e s t e n d o n e l l o s p o r t s i p u ò r i s p a r m i a r e i n s a l u t e ” . C o s ì i l m i n i s t r o d e l T u r i s m o , D a n i e l a S a n t a n c h è , a l l a p r e s e n t a z i o n e d i " T r i a t h l o n E x p e r i e n c e " , u n p r o g e t t o s t r a t e g i c o c h e u n i s c e s p o r t , t u r i s m o e v a l o r i z z a z i o n e d e l t e r r i t o r i o , p o r t a n d o l ’ I t a l i a a l c e n t r o d e l g r a n d e t r i a t h l o n i n t e r n a z i o n a l e . L a m a n i f e s t a z i o n e p r e v e d e q u a t t r o e v e n t i d i l i v e l l o m o n d i a l e , d i s t r i b u i t i l u n g o l ’ a r c o d e l l ’ a n n o e s u l l ’ i n t e r o t e r r i t o r i o n a z i o n a l e , c o n l ’ o b i e t t i v o d i p r o m u o v e r e i l t u r i s m o s p o r t i v o s o s t e n i b i l e , f a v o r i r e l a d e s t a g i o n a l i z z a z i o n e d e i f l u s s i t u r i s t i c i e v a l o r i z z a r e d e s t i n a z i o n i i t a l i a n e m e n o b a t t u t e d a i c i r c u i t i t r a d i z i o n a l i . L e t a p p e t o c c a t e s a r a n n o P a d o l a ( B l ) , A l g h e r o ( S s ) , T a r a n t o e R o m a . “ S a r à u n g r a n d e v i a g g i o d e l l ’ I t a l i a n e l m o n d o – p r o s e g u e S a n t a n c h è – a r r i v e r a n n o a t l e t i d a o g n i p a r t e d e l g l o b o e q u e s t o s a r à u n p a s s o a v a n t i n e l l a p r o m o z i o n e , n e l f a r c o n o s c e r e l a n o s t r a n a z i o n e , n o n s o l t a n t o i n q u e l l e d e s t i n a z i o n i c h e s o n o p i ù n o t e m a a n c h e i n q u e l l e c h e s o n o a l t r e t t a n t e b e l l e m a m e n o c o n o s c i u t e ” .