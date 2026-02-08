R o m a , 8 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ u l t i m a v i t t i m a d e l p o l i t i c a m e n t e c o r r e t t o è A n d r e a P u c c i , c h e h a r i n u n c i a t o a S a n r e m o p e r l e p o l e m i c h e e s p l o s e i n t o r n o a l l a s u a s a t i r a . P e r c h é q u e s t o d o p p i o p e s i s m o c u l t u r a l e ? D i f e n d e r e l a L i b e r t à s i g n i f i c a a n c h e d i f e n d e r e l a l i b e r t à d i e s p r e s s i o n e e d i p a r o l a , a r t i s t i c a e c u l t u r a l e . N o n è a c c e t t a b i l e c h e q u a l c u n o v o g l i a i m p o r r e u n p e n s i e r o u n i c o , s o p r a t t u t t o s u i m e z z i d i c o m u n i c a z i o n e p u b b l i c a . A d A n d r e a P u c c i e a l l a s u a f a m i g l i a v a l a m i a s o l i d a r i e t à p e r l e m i n a c c e r i c e v u t e " . L o s c r i v e A n t o n i o T a j a n i s u i s o c i a l .