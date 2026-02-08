R o m a , 8 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " G i o r g i a M e l o n i n o n v i e n e m a i i n P a r l a m e n t o p e r p a r l a r e d i p r e s s i o n e f i s c a l e e d i s i c u r e z z a . E p e r ò o g g i i n t e r v i e n e s u l f e s t i v a l d i S a n r e m o d a n d o l a c o l p a a l l ’ o p p o s i z i o n e p e r i l f o r f a i t d e l c o m i c o P u c c i " . L o s c r i v e M a t t e o R e n z i s u i s o c i a l . " N o n s o q u a n t o f a c c i a r i d e r e P u c c i , s o p e r ò q u a n t o f a r i d e r e u n G o v e r n o i n c u i p r e m i e r e v i c e p r e m i e r d a n n o l a s o l i d a r i e t à a u n c o m i c o e n o n p a r l a n o d i t a s s e e c o l t e l l i . A b b i a m o u n m o n d o i m p a z z i t o e l ’ I t a l i a i n m a n o a d u e i n f l u e n c e r c h e p r e n d o n o l i k e p e n s a n d o a S a n r e m o . N e l f r a t t e m p o s e c o n d o l ’ I s t a t a u m e n t a l a p o v e r t à d e l l e f a m i g l i e e c r o l l a l a p r o d u z i o n e i n d u s t r i a l e m a l a n o s t r a P r e m i e r c i p a r l a d i S a n r e m o " .