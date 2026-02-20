R o m a , 2 0 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " G i o r g i a M e l o n i a v r e b b e p e n s a t o d i a n d a r e a u n a s e r a t a d i S a n r e m o . M a i u n p r e m i e r i n c a r i c a h a p a r t e c i p a t o a l f e s t i v a l d e l l a c a n z o n e i t a l i a n a , m a i . S e n e s s u n o c i è m a i a n d a t o u n m o t i v o c i s a r à . S e p r o p r i o M e l o n i h a d e l t e m p o l i b e r o , l e s u g g e r i a m o d i v e n i r e i n P a r l a m e n t o p e r u n a s e s s i o n e d i c o n f r o n t o c o n l ’ o p p o s i z i o n e " . L o s c r i v e M a t t e o R e n z i s u i s o c i a l . " T e m i ? S c e l g a l e i : s i c u r e z z a , p r e s s i o n e f i s c a l e , p r o d u z i o n e i n d u s t r i a l e , g i o v a n i l a u r e a t i , d i s s e s t o i d r o g e o l o g i c o , s a n i t à . C ’ è l ’ i m b a r a z z o d e l l a s c e l t a . C h e d i t e ? G i o r g i a s c e l g a l ’ a r g o m e n t o e v e n g a i n P a r l a m e n t o . L a s c i s t a r e C a r l o C o n t i e i c a n t a n t i , l a P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o v e n g a i n S e n a t o s e h a u n m i n i m o d i c o r a g g i o " .