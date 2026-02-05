R o m a , 5 f e b . ( A d n k r o n o s ) - M e n t r e c r e s c e l ’ h y p e p e r l a 7 6 m a e d i z i o n e d e l F e s t i v a l d i S a n r e m o , i r i f l e t t o r i s i a c c e n d o n o s u g l i a r t i s t i e s u l l e r i v a l i t à . G l i e s p e r t i S i s a l h a n n o i n d i v i d u a t o i t e s t a a t e s t a c h e , t r a i d i v e r s i g e n e r i c h e q u e s t ’ a n n o c o m p o n g o n o i l r i c c o ' b o u q u e t ' d e l l ’ A r i s t o n , p o t r e b b e r o p r o m e t t e r e p i ù ' s p e t t a c o l o ' . I l c a n t a u t o r a t o p o p , f o r t e m e n t e r a p p r e s e n t a t o a n c h e i n q u e s t a e d i z i o n e , p o t r e b b e p e r e s e m p i o r i s e r v a r e u n a c c e s o d u e l l o t r a d u e a m a t i s s i m i p r o t a g o n i s t i d e l l a s c e n a c o n t e m p o r a n e a : E r m a l M e t a e T o m m a s o P a r a d i s o . C h i f r a i d u e a v r e b b e p i ù c h a n c e d i p i a z z a r s i m e g l i o i n f i n a l e ? L e p r o b a b i l i t à p o t r e b b e r o e s s e r e p i ù a l t e p e r i l c a n t a u t o r e r o m a n o c h e , o f f e r t o a 1 , 7 2 s u S i s a l . i t , s p o d e s t e r e b b e c o s ì l ’ e x v i n c i t o r e d i S a n r e m o 2 0 1 8 , a 2 , 0 0 . S p a z i o p o i a l l ’ i n d i e i t a l i a n o . T r a i t e s t a a t e s t a p o t e n z i a l m e n t e p i ù s o r p r e n d e n t i s p i c c a q u e l l o t r a L e v a n t e e i l d u o M a r i a A n t o n i e t t a – C o l o m b r e . S e i a n n i f a e r a s t a t a p r o p r i o l ’ a r t i s t a s i c i l i a n a , d e b u t t a n t e a l l ’ A r i s t o n , a v o l e r e M a r i a A n t o n i e t t a a l s u o f i a n c o i n s i e m e a F r a n c e s c a M i c h i e l i n p e r f o r m a r e n e l l a s e r a t a C o v e r u n a s q u a d r a t u t t a a l f e m m i n i l e s u l l e n o t e d i ' S i p u ò d a r e d i p i ù ' . O g g i , c h e s o n o e n t r a m b e i n g a r a , n o n è d a e s c l u d e r e c h e p o s s a n o d i v e n t a r e a c c e s e r i v a l i . U n ’ i p o t e s i c h e v e d r e b b e i l d u o m a r c h i g i a n o i n t e s t a a 1 , 6 5 , c o n t r o i l 2 , 1 0 d i L e v a n t e . I l r a p d e l l a n u o v a s c e n a è i n v e c e r a p p r e s e n t a t o d a S a y f , i l c u i f l o w i n c i s i v o e p o t e n t e p o t r e b b e s f i d a r e l o s t i l e f r e s c o e o r i g i n a l e d i T r e d i c i P i e t r o , i n u n c o n f r o n t o p u r a m e n t e G e n Z c h e v e d r e b b e i l p r i m o f a v o r i t o a 1 , 4 4 r i s p e t t o a l s e c o n d o , a 2 , 6 0 . A i n t e r p r e t a r e l a v o c e d i N a p o l i c i p e n s e r a n n o L u c h è e S a l D a V i n c i , t r a c u i p o t r e b b e d i s p u t a r s i u n o s c o n t r o i n c u i l ’ u r b a n a v r e b b e l a m e g l i o s u l l a t r a d i z i o n e p a r t e n o p e a . S u S i s a l . i t i l t e s t a a t e s t a v e d e i n f a t t i f a v o r i t o L u c h è a 1 , 6 5 r i s p e t t o a D a V i n c i , a 2 , 1 0 . E i n f i n e , l a s f i d a t r a r e e r e g i n a d e i t o r m e n t o n i , E l e t t r a L a m b o r g h i n i e S a m u r a i J a y , c h e s i g i o c a a d a r m i p a r i ( 1 , 8 5 ) e p r o p r i o p e r q u e s t o p o t r e b b e r i v e l a r e g r a n d i s o r p r e s e .