R o m a , 1 3 f e b ( A d n k r o n o s ) - Q u e l l a d e l f e s t i v a l d i S a n r e m o " è u n a s t o r i a i m p o r t a n t e c h e h a s e m p r e v i s t o u n a q u a n t i t à d i a s c o l t i e u n c o i n v o l g i m e n t o e l e v a t i s s i m o . P e r q u e l l o c h e s o , m e d i a m e n t e o l t r e 2 0 m i l i o n i d i i t a l i a n i s e g u o n o i l f e s t i v a l s e r a p e r s e r a . E ' i n t e r e s s a n t e n o n s o l o p e r p o p o l a r i t à d e i c a n t a n t i m a p e r i l F e s t i v a l n e l s u o c o m p l e s s o , s o t t o l i n e a c o m e l a m u s i c a p o p o l a r e f a c c i a p a r t e d e l p a t r i m o n i o c u l t u r a l e i t a l i a n o " . L o h a d e t t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a S e r g i o M a t t a r e l l a r i c e v e n d o a l Q u i r i n a l e a r t i s t i e c o n d u t t o r i d e l F e s t i v a l d i S a n r e m o .