R o m a , 8 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " P a n i c o a P a l a z z o C h i g i : P u c c i r i n u n c i a a l l a c o - c o n d u z i o n e d i S a n r e m o e p a r t e i m m e d i a t a m e n t e l ’ a l l a r m e d e m o c r a t i c o . G i o r g i a M e l o n i l a n c i a a l l a r m e r o s s o p a r l a n d o d i i n t i m i d a z i o n e , o d i o e a d d i r i t t u r a d i s p a v e n t o s a d e r i v a i l l i b e r a l e . M a n c a v a s o l o l ’ a p p e l l o a l C o n s i g l i o d i S i c u r e z z a d e l l ’ O n u p e r d i f e n d e r e i l d i r i t t o u n i v e r s a l e a l l a b a t t u t a s u l s u o c e r o e a l l a b a r z e l l e t t a s u g l i s t e r e o t i p i a n n i N o v a n t a " . C o s ì g l i e s p o n e n t i M 5 S i n c o m m i s s i o n e d i v i g i l a n z a R a i D a r i o C a r o t e n u t o , D o l o r e s B e v i l a c q u a , A n n a L a u r a O r r i c o , G a e t a n o A m a t o . " P e r M e l o n i i l p r o b l e m a n o n s o n o l e g u e r r e e l e b o l l e t t e a l l e s t e l l e , m a P u c c i a S a n r e m o . P u c c i p o t e v a r e s t a r e , a n d a r s e n e o p r e s e n t a r e p u r e l ’ E u r o v i s i o n : i l p r o b l e m a n o n è c h e s i a d i d e s t r a . I l p r o b l e m a è c h e f a u n a c o m i c i t à t r i s t e , s t a n c a , i n c a s t r a t a i n c l i c h é c h e s e m b r a n o u s c i t i d a u n a v i d e o c a s s e t t a d i m e n t i c a t a n e l 1 9 9 7 . C o m u n q u e i n p i e n o s p i r i t o d i c o l l a b o r a z i o n e s u g g e r i a m o a G i o r g i a M e l o n i u n a s o l u z i o n e " . " P e r s o s t i t u i r e P u c c i s i p o t r e b b e c h i a m a r e d i r e t t a m e n t e i l d i r e t t o r e d i R a i S p o r t P e t r e c c a . C o n s i d e r a n d o l a c o l l e z i o n e d i g a f f e , l a p s u s e m o m e n t i s u r r e a l i , r i s c h i e r e b b e s e r i a m e n t e d i r i s u l t a r e i l s e g m e n t o p i ù c o m i c o d e l l ’ i n t e r o F e s t i v a l , s e n z a n e m m e n o p r o v a r c i . O p o t r e b b e r o m a n d a r c i B e a t r i c e V e n e z i , c h e a l l a F e n i c e n o n v u o l e n e s s u n o e c h e m a g a r i p o t r e b b e d i l e t t a r s i a l l ' A r i s t o n . M a f o r s e a S a n r e m o a f a r e l a c o m i c a d o v r e b b e a n d a r e p r o p r i o G i o r g i a M e l o n i : g r i d a r e a l l a ' d e r i v a i l l i b e r a l e ' f a v e r a m e n t e s g h i g n a z z a r e . P e c c a t o c h e s i a n o r i s a t e a m a r e " .