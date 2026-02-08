R o m a , 8 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ I l p o l i t i c a m e n t e c o r r e t t o s t a d i v e n t a n d o u n r e c i n t o d ’ i n t o l l e r a n z a : e ’ i n a c c e t t a b i l e t r a s f o r m a r e u n a c r i t i c a i n u n a c a m p a g n a d ’ o d i o . L e m i n a c c e r i v o l t e i n q u e s t e o r e a d A n d r e a P u c c i e a l l a s u a f a m i g l i a s o n o g r a v i s s i m e . A l u i v a l a m i a s o l i d a r i e t à e s a r e b b e b e n e c h e l a s t e s s a a r r i v a s s e a n c h e d a l l e o p p o s i z i o n i , c h e d i c o m i c i d a g l i a t t e g g i a m e n t i e d a l l i n g u a g g i o e s u b e r a n t e e c o l o r i t o , p e r u s a r e d e g l i e u f e m i s m i , s e n e i n t e n d o n o , a n c h e s e h a n n o l a m e m o r i a c o r t a . P e r c o m m e n t a r e q u e s t a s t o r i a v i e n e i n m e n t e u n o s t o r i c o s l o g a n d e l l a s i n i s t r a : u n a r i s a t a v i s e p p e l l i r à ” . L o a f f e r m a i l p r e s i d e n t e d i N o i M o d e r a t i M a u r i z i o L u p i .