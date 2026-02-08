R o m a , 8 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " H o t e l e f o n a t o a l l ’ a m i c o A n d r e a P u c c i p e r e s p r i m e r g l i l a m i a v i c i n a n z a e p e r i n v i t a r l o a r i p e n s a r c i . C a p i s c o l a s u a d e c i s i o n e , p r e s a d a p e r s o n a p e r b e n e q u a l è , m a i l m i o a u s p i c i o è c h e p o s s a t o r n a r e s u i s u o i p a s s i . H o s e m p r e s o s t e n u t o c h e l a s a t i r a n o n p o s s a e n o n d e b b a e s s e r e c e n s u r a t a : l o p e n s a v o q u a n d o a c a l c a r e i l p a l c o d i S a n r e m o e r a n o c o m i c i d i c h i a r a t a m e n t e d i s i n i s t r a , e l o d i c o o g g i c o n P u c c i . A l u i e a l l a s u a f a m i g l i a v a l a m i a v i c i n a n z a p e r l e m i n a c c e r i c e v u t e ” . L o d i c h i a r a I g n a z i o L a R u s s a , p r e s i d e n t e d e l S e n a t o d e l l a R e p u b b l i c a .