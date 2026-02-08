R o m a , 8 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " E n i e n t e . A v e v o c h i e s t o a M e l o n i d i d i r c i c o s a v u o l e f a r e c o n t r o i l b o o m d i c a s s a i n t e g r a z i o n e e l a p e r d i t a d i 6 m i l a e u r o n e t t i i n m e d i a p e r i l a v o r a t o r i m a n u l l a . O r a d e v e p a r l a r e d e l c o m i c o P u c c i p e r d i s t r a r c i t u t t i a n c o r a u n p o ' c o n l a g r a n c a s s a m e d i a t i c a i n m a n o a i p a r t i t i d i m a g g i o r a n z a a l s e g u i t o " . L o s c r i v e G i u s e p p e C o n t e s u i s o c i a l . " C a r i i t a l i a n i d e i v o s t r i p r o b l e m i c o n l a s a n i t à , l e b o l l e t t e , i b a s s i s a l a r i a q u e s t o g o v e r n o i n t e r e s s a d a v v e r o p o c o o n u l l a . I l o r o p r o b l e m i s o n o i c o m i c i c h e a n d r a n n o a S a n r e m o " .