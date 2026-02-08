R o m a , 7 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " T o r n a r e a S a n r e m o p e r m e è u n m o d o p e r s c a r d i n a r e l a m i a f i g u r a a r t i s t i c a . Q u e s t a è l a t e r z a v o l t a , l a p r i m a v o l t a e r a u n a b a l l a t a c a n t a u t o r a l e , s t a v o l t a i l p e r c o r s o p a r t e d a l s i s t e m a t e a t r a l e e n a r r a t i v o n e l c o s t r u i r e i l b r a n o . C ’ è u n a p p r o c c i o m o l t o c i n e m a t o g r a f i c o , e l a s c r i t t u r a a r m o n i c a e l i r i c a d e l b r a n o s e g u e q u e s t a v i s i o n e . P o t e r l o p r e s e n t a r e d a l v i v o m i d à m o d o d i r a g g i u n g e r e q u e s t o s c o p o " . M i c h e l e B r a v i t o r n a p e r l a t e r z a v o l t a s u l p a l c o d e l l ' A r i s t o n , c o n u n b r a n o , ' P r i m a o p o i ' , c h e " p e r m e è l ' a p e r t u r a d i u n p r o g e t t o . F a d a t e s t a d ' a r i e t e p e r c i ò c h e s e g u i r à " , s p i e g a . I l p e r c o r s o v e r s o S a n r e m o 2 0 2 6 è n a t o q u a n d o l ' a r t i s t a h a i n i z i a t o a f a r s e n t i r e i l p e z z o a d a m i c i e f a m i l i a r i : " V e d e v o c h e c ' e r a q u a l c o s a d i v e r s o r i s p e t t o a g l i a l t r i b r a n i d e l d i s c o c h e m i s t u p i v a n e l l a l o r o r e a z i o n e " , s p i e g a . " M i a m a d r e n e l l a c h a t d i f a m i g l i a m i h a d e t t o ' f i n a l m e n t e u n a b e l l a c a n z o n e ' . E d e c c o c h e h o d e t t o ' è q u e s t a ' " . B r a v i r i v e l a s u b i t o u n a c o l l a b o r a z i o n e c h e r i g u a r d a i l v i d e o c l i p d e l p e z z o s a n r e m e s e : " S o n o r i u s c i t o a c o n v i n c e r e a b u t t a r s i n e l l a s u a p r i m a r e g i a I l e n i a P a s t o r e l l i , c h e h a s c r i t t o e d i r e t t o u n a s u a i n t e r p r e t a z i o n e d e l l a c a n z o n e m o t o f o r t e e p e r s o n a l e . S o n o m o l t o c o n t e n t o d e l r i s u l t a t o e d e l f a t t o c h e l e i s i s i a f i d a t a " . L a v i s i o n e d e l l a P a s t o r e l l i " e r a p i ù c o n v i n c e n t e d e l l a m i a , p i ù f o r t e , p i ù o r i g i n a l e " , s p i e g a B r a v i . C h e d o p o i l v i d e o c l i p h a c a m b i a t o " i l m o d o d i c a n t a r l o , p e r c h é c ' e r a n o d e l l e c o s e c h e n o n a v e v o c o l t o e I l e n i a m i h a f a t t o c a p i r e " . N o n è i m p r o b a b i l e c h e l ' a t t r i c e r o m a n a s a r à a S a n r e m o a s o s t e n e r e l ' a r t i s t a . " S p e r o d i r i u s c i r e a p o r t a r l a " , d i c e . A l f e s t i v a l , l ' a r t i s t a s a r à a c c o m p a g n a t o d a l l ' a r r a n g i a t o r e d i n o m i c o m e C e l i n e D i o n e D a v i d F o s t e r , A l t e r i s i o P a o l e t t i . " L ' o r c h e s t r a q u e s t ' a n n o p e r m e n o n è s o l o u n t a p p e t o m u s i c a l e m a s i c r e e r à u n d i a l o g o c o n l a m i a v o c e " , d i c e . P e r c h é l a c a n z o n e è " a r m o n i c a m e n t e m o l t o c o m p l e s s a , q u e s t a a p e r t u r a n e l m i n o r e c h e n o n t i a s p e t t i " . S a l i r e s u l p a l c o p e r l u i è u n ' e s p e r i e n z a a u t e n t i c a : " I o p a r l o d i g o f f a g g i n e l à s o p r a . N o n r i e s c o a d a n d a r e l ì e s e n t i r m i f i g h i s s i m o " , a m m e t t e c o n l a c o n s u e t a s i n c e r i t à . " L a v i t a è ' s t o r t a ' , è t u t t o u n p o ' p i ù ' r o t t o ' r i s p e t t o a c o m e c e l o r a c c o n t i a m o e l o v e d i a m o n e i f i l m " , s o r r i d e . C ' è s p a z i o p e r a l c u n e r i f l e s s i o n i s u l c l a m o r e s u s c i t a t o d a l l a p a r t e c i p a z i o n e d i G h a l i a l l a c e r i m o n i a d e l l e O l i m p i a d i M i l a n o - C o r t i n a . " G h a l i v i e n e c h i a m a t o l ì c o m e a r t i s t a , a r a p p r e s e n t a r e i l s u o s i s t e m a v a l o r i a l e , l a s u a c r e a t i v i t à . E ' u n a v o c e , l à s o p r a r a p p r e s e n t a i l s u o p e n s i e r o , q u i n d i i n c h e s e n s o s i p a r l a ' d i s s e n s o ' ? D i a m o p e r s c o n t a t o c h e t u t t o i l r e s t o r a p p r e s e n t i i l p e n s i e r o o p p o s t o ? T r o v o a s s u r d o c h e c i a u t o i m p o n i a m o l a r e g o l a c h e c h i d i c e c o m e l a p e n s a s t i a d i s s e n t e n d o , c h i d i c e c o m e l a p e n s a s t a s o l o p a r l a n d o " , s c a n d i s c e M i c h e l e . " I o q u a n d o c a n t o , i n m a n i e r a a n c h e i n c o s c i e n t e , r a c c o n t o q u e l l o c h e p e n s o - a g g i u n g e l ' a r t i s t a u m b r o - E ' v e r o c h e c ' è u n s i s t e m a p o l i t i c o , s o c i a l e , p e r c u i r i s p e t t o a l l e g r a n d i m a n i f e s t a z i o n i s i t e n d e a f a r e u n a n a r r a t i v a c h e r a p p r e s e n t a l a m a g g i o r a n z a p o l i t i c a . P e r ò è a n c h e v e r o c h e G h a l i c ' e r a " , s c a n d i s c e . E s u l l a p o l e m i c a r e l a t i v a a l l a p a r t e c i p a z i o n e a l l ' E u r o v i s i o n , c o n a l c u n i a r t i s t i c h e h a n n o d i c h i a r a t o d i n o n v o l e r v i p a r t e c i p a r e q u a l o r a v i n c e s s e r o a c a u s a d e l l a p r e s e n z a d i I s r a e l e , M i c h e l e o s s e r v a : " E ' u n a p o l e m i c a c h e m i r i s e r v o d i v a l u t a r e . H o u n ' i d e a m o l t o n i t i d a d i q u a n t o s t a s u c c e d e n d o i n P a l e s t i n a , d a u n a p a r t e c a p i s c o l a m o t i v a z i o n e d i c h i n o n l o f a r e b b e , m a d a l l ' a l t r a m i c h i e d o : u n a c o m p e t i z i o n e m u s i c a l e è g i u s t o c h e e s c l u d a u n r a p p r e s e n t a n t e , d a n d o q u i n d i u n g i u d i z i o m o r a l e e p o l i t i c o s u d i l u i ? M i r i s e r v o d i c a m b i a r e i d e a , m a p e r a d e s s o s a r e i c o n t r a r i o a u n ' e s c l u s i o n e " . D a l l ' a m i c i z i a c o n F i o r e l l a M a n n o i a ( " l ' a n n o s c o r s o n o n m i s c e l s e r o p e r S a n r e m o , c ' e r o r i m a s t o m a l e p e r c h è e r a u n b r a n o d e d i c a t o a i m i e i n o n n i , e s o n o s c a p p a t o d a l e i i n B r a s i l e " , r a c c o n t a ) , è n a t a l ' i d e a d e l d u e t t o c o n l e i n e l l a s e r a t a c o v e r , i n u n o m a g g i o a d O r n e l l a V a n o n i c o n ' D o m a n i è u n a l t r o g i o r n o ' . " V o l e v o s t a r e c o n u n a p e r s o n a a m e ' v i c i n a ' , c h e s t i m o , n o n m i i m p o r t a s e n o n è t r o p p o o r i g i n a l e , s a r à u n b e l m o m e n t o " , d i c e . S a n r e m o u n a r i n a s c i t a ? " S o n o c o n t r a r i o a q u e s t e d e f i n i z i o n i , l a v i t a è i n d i v e n i r e , n o n è t u t t o c o s ì s c h e m a t i c o " , d i c e M i c h e l e B r a v i . C h e è g i à p r o i e t t a t o a l f u t u r o : " U n f i l m d o p o S a n r e m o a c u i t e n g o m o l t o e u n d i s c o . A n c o r a n o n l ' h o c o n s e g n a t o , m a h o p r o m e s s o c h e p o t r e b b e a r r i v a r e p r i m a d e l l ' e s t a t e " .